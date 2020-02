Lørdag suste det folk hit og dit og i lange runder ute på Maridalsvannet. Med en centimeter overvann virket det både skummelt og fantastisk å skli ut på den himmelspeilende isflaten.

Tidligere på dagen hadde Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt ut et isvarsel hvor de oppfordret om å holde avstand til innløp, utløp og trange sund.

Liv Eltvik er klar for sin andre rundtur på drikkevannskilden over Oslo denne lørdagen. Hun lar seg ikke påvirke av NVEs isvarsel.

– Det er disse stavene som gir svaret på om man kan gå på skøyter her eller ikke. Tåler isen to kraftige hugg, så er det minst fem centimeter, sier hun og banker isstaven i isen to ganger.

Årsaken til NVEs isvarsel er det langvarige mildværet med regn og snøsmelting i lavlandet. Det har ført til at uvanlig store svake partier hvor vann strømmer under isen. Dette gjelder helt opp til og med Nordland.

Oslo brann- og redningsetaten oppfordrer til isvett:

Gikk igjennom isen i mørket

En som har måttet ta i bruk sikkerhetsutstyret, er Geir Røvde Johansen. Han har hatt turskøyter noen år, men har ikke gått mange turene. Før i år, der skøyter er blitt skisubstitutt.

Men tidligere denne uken gikk det galt. Torsdag gikk han gjennom isen på Sognsvann. Han var alene, men klarte å dra seg opp av vannet.

– Det var mørkt og jeg havnet ved et lite bekkeutløp der isen var svak. Jeg har etterpå hørt at dette området er kjent for dårlige isforhold. Det var skummelt, men heldigvis hadde jeg ispigger. Jeg hadde vann til brystet og det hadde blitt vrient å komme seg opp uten pigger, sier Johansen.

#Oslo Briskeby sine redningsdykkere bistår ved Sognsvann, der har en person gått gjennom isen. Personen er oppe fra vannet. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) February 13, 2020

Lørdag var han tilbake på isen for ikke å la seg skremme av uhellet. Men han er litt mer varsom enn før.

– Jeg hadde nok ikke gått ut på Maridalsvannet i dag hvis jeg ikke hadde sett andre gå rundt her, forteller han etter en rundtur på isen.

NVE: Flere har gått gjennom isen

– På Østlandet er det skøytemuligheter under om lag 300 meter over havet, men flere har opplevd å gå gjennom isen når de har trodd at de holdt nok avstand til bekkeinnløp, sier isvarsler i NVE, Ånund Kvambekk.

Liv Eltvik er en av veteranene på isen i Marka. Hun har gått på turskøyter i over 20 år. Men aldri har hun opplevd flere folk på såkalte «svenskeskøyter».

– Har aldri opplevd at så mange går på turskøyter. Det har tatt helt av. På fellesturer har det vært opptil 50 stykker.

Lei av langrenn? Prøv turskøyter.

– Er folk forsiktige?

– De som har kjøpt riktig utstyr og gått på kurs, er forsiktige. De som er skumle er de som ikke vet hva de gjør, som bare ser at det er folk på isen og tror at det er trygt over alt, sier Eltvik.

– Hva synes du om NVEs advarsel om farlig is?

– Det er litt dumt å si at isen er farlig. Den er alltid farlig, Det er farlig å klatre også. Du må vite hva du gjør. Hvis du ikke vet hva du gjør, så er ting farlig. Med riktig utstyr og riktig kunnskap, kan du redusere risikoen. Hvis jeg skulle gå igjennom, så har jeg utstyr som gjør at jeg blir reddet, sier hun og viser frem ispigger, redningstau og vanntett sekk med tørre klær.

– Har du gått igjennom mange ganger?

– Aldri. Jeg driver ikke med det. Noen liker å utfordre, gå på tynnest mulig is og høre det knake. Jeg gjør ikke det. I vinter har jeg gått mye fra vann til vann i Marka. Det er helt fantastisk. Og så er skøyter veldig bra for oss som begynner å bli eldre. Det er jo ingen motbakker.

Mildvær gir nye skøytemuligheter

NVE har ellers denne analysen av isforholdene:

Ved inngangen til vinterferien har mildværet smeltet snøen på isen opp til om lag 300 meter over havet. Det ventes fortsatt mildvær, slik at snøen på isen trolig vil smelte opp mot 500 meter over havet og gi muligheter for skøyting høyere opp hvor isen er betydelig tykkere.

– Går du litt opp i høyden på Østlandet, holder god avstand til innløp og utløp, og går på land i farlige sund, vil du kunne få flotte naturopplevelser på is i vinterferien. Men ikke glem at en feilvurdering kan medføre plumping, sier isvarsler Ånund Kvambekk.

Ellers i landet er det få skøytemuligheter. Isen er enten for svak, eller snødekt. Publikum kan finne isobservasjoner på iskart.no, melder NVE.