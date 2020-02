Marianne er i risikogruppen: – Jeg tar ikke bussen

(Bergens Tidende): For mange som blir smittet av koronaviruset, vil det bare resultere en luftveisinfeksjon som går over på en liten uke. For andre kan det bli langt verre.

Eldre og personer med underliggende sykdom som for eksempel høyt blodtrykk, hjertesykdommer, diabetes, leversykdommer og luftveissykdommer har større risiko for å utvikle alvorlige symptomer og bli skikkelig syke.

Unngår folkemengder

Marianne Sundvor tilhører to av risikogruppene. Hun har diabetes, og hun har fått transplantert en ny nyre. Det siste betyr at hun må ta medisiner resten av livet som demper immunforsvaret.

– Du kan ikke stenge deg helt inne og la være å leve heller, sier hun til Bergens Tidende.

Hun har attest fra legen sin om at hun skal ha dekket parkeringsutgifter i forbindelse med jobben. Dette ble gjort i forbindelse med sesonginfluensaen, men er ekstra aktuelt nå i forbindelse med at korona også er registrert i Norge.

– Det er greit å være på den sikre siden, så jeg tar ikke bussen. Jeg prøver også å unngå store folkemengder. Heldigvis har jeg ikke planlagt noen utenlandsreiser før til høsten, sier Sundvor.

Men hun er bevisst på at hun ikke skal gå rundt og tenke så mye på det. I alle fall ikke ennå.

– Jeg er omgitt av gode kollegaer, som passer ekstra godt på meg. Nylig ble det stor oppstandelse da det ble oppdaget at det var vannkoppsmitte i lokalet. Vannkopper kan være veldig skummelt for meg å få. Men da kontaktet jeg Haukeland og fikk en forebyggende hestekur, og gikk klar.

– Ha respekt

UiBs virusekspert, professor Rebecca Cox, mener folk generelt må ta ansvar selv for ikke å utsette andre for smitte.

– Vi må ha respekt for dem som har svakt immunforsvar og beskytte dem så godt det lar seg gjøre, sier hun.

Derfor støtter hun legevaktsjefen, som onsdag ba folk la være å oppsøke Legevakten hvis de har mistanke om at de er smittet av koronaviruset. For på venterommet på Legevakten og legesentre kan det også sitte pasienter med kroniske sykdommer og som er i risikogruppen.

– Dette gjelder alle alvorlige luftveisinfeksjoner. Ta kontakt med helsevesenet på telefon, hvis det da ikke er veldig akutt, sier Cox.

Like symptomer

Ifølge Cox er det vanskelig å skille symptomer på det nye koronaviruset og symptomer på vanlig influensa.

– Men har du influensasymptomer, og du ikke har vært i kontakt med noen som kan ha blitt smittet av korona, da har du vanlig influensa, sier Cox.

Hun påpeker også at det fortsatt ikke er for seint å ta vanlig influensavaksine. Det gir beskyttelse fra 1–2 uker etter at du har tatt den, og utbruddstoppen er ventet nå i februar/mars.

– Vaksinen gir ikke beskyttelse mot koronaviruset, men det er vanlig sesonginfluensa det er mest av i Norge, i alle fall foreløpig, sier Cox.

I uke åtte lå sesonginfluensa på lavt nivå over hele Norge, og Folkehelseinstituttet er usikre på om toppen nå er nådd.

Større dødelighet

En vanlig sesonginfluensa kan ende med dødsfall for cirka 0,5 prosent av dem som blir smittet. I den hittil største studien som er gjort på koronaviruset, publisert på jamanetwork, er tilsvarende tall 2,3 prosent.

I studien, som omfatter 70.000 personer, var det ingen dødsfall i gruppen 9 år og yngre, men i gruppen smittede i alderen 70 til 79 år var det åtte prosent dødsfall.

Blant dem som var 80 år og eldre, døde 14,8 prosent.

Det var høyere dødsrisiko for dem som hadde underliggende sykdommer: 10,5 prosent for hjerte- og karsykdommer, 7,3 prosent for diabetes, 6,3 prosent for kronisk luftveissykdom, 6,0 prosent for høyt blodtrykk og 5,6 prosent for kreft.