The Guardian: CIA advarte norske myndigheter om mulig saudiarabisk trussel mot aktivist

Bloggeren og forfatteren Iyad El-Baghdadi var statsløs palestiner før han fikk politisk asyl i Norge. Han har bodd i De forente arabiske emirater mesteparten av livet og er en profilert kritiker av Saudia-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Han opplyser til den britiske avisen at han ble klar over trusselen 25. april. El-Baghdadi forteller at representanter for norske myndigheter kom hjem til ham, advarte ham om at han kunne være i fare og tok ham med til et sikkert sted.

Adnan Abidi / Reuters / NTB scanpix

Opplysningene om trusselen kom ifølge The Guardian fra CIA, som i sin tur varslet norske myndigheter. El-Baghdadi ble deretter oppsøkt av norske tjenestemenn.

– De forsikret meg om at de tar saken svært alvorlig. De møtte opp forberedt, sier han.

Ifølge The Guardian var norske myndigheter på plass med to team som var ansvarlige for å få ham i trygghet: ett team som fraktet ham vekk, og ett team som forsikret at ingen fulgte etter dem.

El-Baghdadi nevner også saken på sin Twitter-konto:

Something crazy - concerning my personal safety - happened two weeks ago which I haven't been at liberty to speak about, but is breaking today. The last two weeks have been very stressful, but I hope I've managed well given the pressure. — İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) May 7, 2019

El-Baghdadi er medarbeider ved tankesmien Civita, og har ved flere tilfeller skrevet for Aftenposten. I 2018 publiserte Aftenposten en essayserie bestående av en rekke kronikker signert El-Baghdadi.