Juletreet på torget i Hamar saget ned i løpet av natten

Politiet fikk melding fra tilfeldig forbipasserende om hærverket rundt klokken 4.30 torsdag morgen.

– Det er det vi vil karakterisere som et stort juletre. Det er mange meter høyt og fint pyntet av Hamar kommune, sier operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Treet ligger nå langstrakt på torget, og politiet ser ikke bort ifra at en del av pynten er ødelagt.

– Om noen har sett noe, er vi interessert i at de tar kontakt. Vi skal nå gå igjennom noe video og vil se nærmere på saken utover dagen, forteller operasjonslederen.

Til Hamar Arbeiderblad sier ordfører Einar Busterud at han fikk en dårlig start på dagen da han fikk høre om julehærverket, og at kommunen vil anmelde saken.

– Dette er rent hærverk. Hvis du legger så mye bry og energi i å ødelegge for tusenvis av andre … Hva er poenget? Dette må åpenbart være planlagt. Dette er ikke noe man gjør etter å ha vært på puben. Hvis noen har så mye overskudd at de får seg til å gjøre noe sånt, da burde de heller bruke det overskuddet til noe mer nyttig, tordner ordføreren til avisen.

Han legger til at kommunen vil se på muligheten for å få et juletre opp å stå igjen.