Artsdatabanken i Trondheim utarbeider en «fremmedartsliste» som viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge.

For Svalbard ble det i 2018 gjennomført risikovurdering for 47 arter. 31 var såkalte «dørstokkarter» – arter som ikke er etablert i Norge, men som ligger an til å bli det i løpet av 50 år.

Snøkrabbe er blant de uønskede artene som er kommet til Svalbard. Den kan ha negativ innvirkning på stedlige arter og er plassert i kategorien «svært høy» økologisk risiko.

Av karplanter på land antas 9 av 19 vurderte arter å representere en økologisk risiko.

Kilde: Artsdatabanken