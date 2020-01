Mann pågrepet etter knivstikking i Oslo

Politiet varslet først at offeret var alvorlig skadet, men det viste seg i ettertid at skadene ikke var så alvorlige som først fryktet, opplyser Oslo politidistrikt ved 5.40-tiden lørdag morgen.

Politiet varslet første gang om hendelsen klokka 3.56 natt til lørdag da de rykket til en leiegård i Trondheimsveien på Sinsen med flere patruljer.

– Den skadde mannen i 20-årene banket på hos en naboleilighet og ba om hjelp. Det var vedkommende i denne leiligheten som varslet politiet, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til NTB.

Den skadede mannen ble sendt til Ullevål sykehus for behandling kort etter at politiet ankom gården. Operasjonslederen forteller at politiet fant en kniv de mener har blitt brukt. Det var ingen mennesker på åstedet da de kom dit.

Halvannen time senere opplyste politiet om at en mistenkt gjerningsmann var pågrepet etter hendelsen, også det en mann i 20-årene, melder VG.