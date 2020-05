De to overlegene sier at mye er usikkert, men at de kan se enkelte tendenser. De antyder at faktorer som gener og hvor mye smitte man utsettes for, kan ha noe å si.

Her er syv spørsmål og Folkehelseinstituttets svar:

1. Hva vet vi om covid-19 og hvor syk man blir?

– Noen av dem som blir smittet, merker knapt at de har infeksjonen, og veldig mange opplever bare å ha en mer eller mindre plagsom luftveisinfeksjon. På den annen side er det et ikke ubetydelig antall som må på sykehus. En del av disse blir så syke at de trenger respiratorbehandling. Sykdommen kan, som kjent, også ha dødelig utfall.

I Norge har 8254 personer testet positivt. 233 var døde ved utgangen av forrige uke. Det første dødsfallet ble meldt den 12. mars.

På det meste døde 58 personer i løpet av en uke. Det var i uke 15, fra 8. til 14. april. Nær 60 prosent av alle dødsfallene har skjedd i sykehjem.

2. Hvorfor er det så stor forskjell på dem som blir veldig syke av covid-19, og de som ikke blir det?

– Dette er foreløpig et mysterium. Vi vet at noen grupper er særlig utsatt for å bli alvorlig syke – i første rekke de eldre – men vi vet ikke hvorfor enkelte rammes så mye hardere enn andre.

– Det kan være genetiske forskjeller som avgjør hvor rustet vi er til å håndtere ulike infeksjoner. Dette har antagelig stor betydning for hvem som blir syke av dem som ikke er i risikogrupper.

Fakta: De viktigste risikofaktorene Her er FHIs vurdering av de viktigste risikofaktorene pr. mai. Vurderingene oppdateres etter hver som det kommer ny kunnskap. Alder: Alder er den tydeligste risikofaktor for alvorlig forløp av covid-19, og risikoen øker med økende alder. Ved høy alder øker forekomsten av kroniske sykdommer som også kan påvirke risikoen. Det kan være vanskelig å skille risiko knyttet til alder fra risiko knyttet til sykdom, men analyser som justerer for flere risikofaktorer, viser at alder er en selvstendig risikofaktor. Det er allikevel viktig at vurderingen av en persons risiko ikke bare baseres på alder, men også på en individuell vurdering av personens generelle helsetilstand. Hjerte- og karsykdom: Hjerte- og karsykdom omfatter et spekter av sykdommer som kan gi økt risiko for covid-19. Det er grunn til å tro at risikoen øker med alvorligheten av grunnsykdommen. Høyt blodtrykk, uten andre risikofaktorer, ser ikke ut til å øke risikoen for innleggelse eller død av covid-19. Diabetes: Internasjonalt har diabetes vært rapportert som en av de vanligste grunnsykdommene hos pasienter med alvorlig sykdomsforløp. Forekomsten av diabetes øker med alderen. I noen studier der det er justert for alder og andre risikofaktorer, har pasienter med diabetes høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. Enkelte studier finner at personer med velregulert diabetes har lavere risiko for alvorlig sykdom sammenlignet med personer som har ikke-velregulert diabetes. Overvekt: Personer med sykelig overvekt har økt risiko for innleggelse, intensivbehandling og død, og risikoen øker med økende kroppsmasseindeks (KMI). Kronisk lungesykdom: Det ser ut som risikoen for alvorlig covid-19 sykdom er økt for personer som har kronisk lungesykdom. I den hittil største studien, med data fra Storbritannia, er det vist at kronisk lungesykdom gir høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 enn astma når det er justert for alder og andre risikofaktorer. Godt behandlet astma ga i den samme studien ingen økt risiko. Andre kroniske sykdommer: Både kronisk nyre- og leversykdom gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 når man justerer for alder og andre risikofaktorer. Det samme gjelder enkelte sykdommer som krever immundempende behandling. For en rekke sykdommer finnes det ikke tilstrekkelige data, men de er inkludert på listen over alvorlige sykdommer fordi det anses sannsynlig at de øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19. Det gjelder bl.a. medfødt immunsvikt og hiv-infeksjon med lavt CD4-tall. Personer som har vært behandlet for hematologisk kreftsykdom siste fem år, eller som har fått organtransplantasjon, har høyere risiko for alvorlig forløp. Beboer i sykehjem: Beboere i sykehjem vurderes å være i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, basert på kombinasjon av høy alder, flere kroniske sykdommer og nedsatt funksjons- og aktivitetsnivå. Kilde: Folkehelseinstituttet.

3. Hvorfor blir ikke barn syke?

– Barn kan også bli syke, men det er svært sjelden at de blir alvorlig syke. Hvorfor det er slik, vet vi ikke.

– Én teori er at tettheten av reseptorene viruset binder seg til (ACE2), øker med alderen. For at viruset skal kunne feste seg til en vertscelle og trenge inn i den for å reprodusere seg, må den feste seg til en mottager, altså en reseptor, på cellen.

4. Hvorfor blir noen unge voksne syke mens andre ikke blir det?

– Igjen, dette vet vi lite om, men det er ikke uvanlig at infeksjonssykdommer rammer enkelte hardt mens andre får få eller ingen symptomer. Genetiske forskjeller er muligens den beste forklaringen vi har for øyeblikket.

5. Har mengden virus du utsettes for ved smitte, noe å si for hvor syk du blir?

– For mange virusinfeksjoner er det kjent at jo større mengde virus man utsettes for, desto mer øker faren for å bli kraftigere rammet.

– For eksempel ser man dette ved barn som får vannkopper. Det første barnet som smittes i en familie, er gjerne blitt smittet av venner eller i barnehagen og får mild sykdom. Søsken vil derimot få mye større viruseksponering av den syke i sitt eget hjem og får ofte kraftigere utbrudd av vannkopper.

– Stor virusmengde er mer utfordrende for immunsystemet å håndtere, og kan gi en kraftig immunrespons. Det kan hende det også er slik med det nye koronaviruset.

6. Kan dere utdype de siste signalene om at færre er smittet med covid-19, og at dødeligheten dermed går opp?

– Dødeligheten beregnes gjerne ved å dele antall dødsfall på antall tilfeller (smittede). Vi har pålitelige tall for dødsfallene, men hvor mange som har vært smittet, er usikkert. Hvis det viser seg at antall smittede er færre enn vi har trodd, blir brøken (dødeligheten) større, fordi antall dødsfall delt på antall tilfeller blir et større tall hvis antall tilfeller (nevneren) går ned.

Folkehelseinstituttet har nå delt risikogruppene inn i to (se fakta):

Personer med lett økt risiko

Personer med moderat/høy risiko

Fakta: To risikogrupper Grupper med lett økt risiko Alder mellom 65 og 80 år (og særlig fra 70 år)

Alder 50–65 år og én av følgende kroniske sykdommer: – hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk) – sykelig overvekt (kroppsmasseindeks (KMI ≥ 35 kg/m²) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI ≥ 40 kg/m² – diabetes – kronisk nyresykdom og nyresvikt – kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) – kronisk leversykdom – får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko. Grupper med moderat/ høy risiko: Alder over 80 år

Beboer i sykehjem

Alder 66–80 år og én av følgende kroniske sykdommer eller alder 50–65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer: -hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk) – sykelig overvekt (kroppsmasseindeks over 35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI≥40 – diabetes – kronisk nyresykdom og nyresvikt – kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) – kronisk leversykdom – får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer Alvorlig helsetilstand, uansett alder: Ut fra et forsiktighetsprinsipp har FHI valgt å inkludere enkelte alvorlige helsetilstander i listen over sykdommer som gir høyere risiko, selv om det på nåværende tidspunkt ikke foreligger studier som angir risiko for alvorlig forløp for alle sykdommene. Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi).

nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS)

medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner

blodsykdommer som gir immunsvikt

organtransplantasjon

hiv-infeksjon med lavt CD4-tall

betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon

annet, vurdert av lege Kilde: Folkehelseinstituttet.

7. Hvorfor har man nå delt risikogruppene i to?

– Det blir for unyansert å snakke om «risiko» som noe man enten har, eller ikke har. Det finnes alle grader av økt risiko, fra lav til høy. Inndelingen i henholdsvis lav og moderat/høy risiko, er et forsøk på å formidle dette. Det er også gjort for å forhindre at flere enn nødvendig skal måtte leve skjermet.