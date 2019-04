Pokermamma dømt til 120 dagers fengsel

– På grunn av det omfanget pokervirksomheten har hatt, må det reageres med ubetinget fengselsstraff, fastslår Oslo tingrett. Men retten har valgt å gjøre 90 dager ubetinget.

Påtalemyndigheten fikk dermed gjennomslag i retten for at virksomheten i klubben – både kontantspill og turneringsspill – er ulovlig i henhold til norsk lov. Fengselsstraffen er imidlertid lavere enn de åtte månedene som påtalemyndigheten hadde bedt om.

– Det er derfor sannsynlig at vi kommer til å foreslå overfor statsadvokaten at dommen ankes, sier politiadvokat Philip Green i Oslo politidistrikt.

Stein J. Bjørge

Kvinnen i retten: -Utviklet seg fryktelig

Kvinnen drev pokerklubben Quads i Oslo sentrum fra 2105 og til politiet aksjonerte mot den og fire andre klubber i mars i fjor. I retten fortalte hun at formålet var å etablere en liten, sosial «fritidsklubb» for voksne. Men i løpet av kort tid vokste den kraftig.

– Det skulle være lite, men ble veldig stort. Ting utviklet seg fryktelig, forklarte hun under rettssaken i forrige uke.

Umiddelbart etter dommen falt, opplyste kvinnen at hun kom til å anke dommen. Hun har ikke vært tilgjengelig for kommentar for Aftenposten, men til TV2 sier hun at «det helt utrolig at hun skal sitte i fengsel for å ha drevet en pokerklubb».

Mener klubben hadde et profesjonelt preg

I retten erkjente kvinnen delvis straffskyld. Hun vedgikk at den delen av virksomheten i klubben som besto av kontantpoker- cashgames – var ulovlig, men mente at pokerturneringene hun arrangerte ikke rammes av lotteriloven.

– Hun har anket fordi hun er uenig i tingrettens vurdering av turneringspoker opp mot lotteriloven. Hun mener turneringspoker er et ferdighetsspill, og at det derfor også rettslig må håndheves som dette. Dette spørsmålet går ikke tingretten inn i kjernen av, og derfor blir dommen også vanskelig å akseptere for min klient, opplyser hennes forsvarer Elisabeth Myhre til Aftenposten.

Tingretten har bestemt avvist å skille mellom de to formene for poker. De er begge i strid med lotteriloven, mener tingretten – og viser til tidligere avgjørelser i høyere rettsinstanser. Ifølge Oslo tingrett er det heller ikke tvil om at det er snakk om en grov overtredelse av lotteriloven.

– Pokervirksomheten til tiltalte har pågått over mer enn 2 år, den har et profesjonelt preg og har hatt et stort omfang. Virksomheten har utvilsomt generert betydelige inntekter, heter det i dommen.

Thomas Olsen

Flere rettssaker etter politirazziaen

Rettssaken i Oslo tingrett har vært omfattet med stor interesse i pokermiljøet. Den endelige dommen vil få betydning for fremtidig saker knyttet til poker og brudd på politiloven.

Saken mot den 35 år gamle kvinnen er nemlig den første som er kommet opp for domstolene etter at lotteriloven ble skjerpet i 2015. Det er også den første av flere saker som kommer opp for domstolene, i kjølvannet av politiets razzia mot fem pokerklubber i Oslo i mars i fjor.

Tilsammen fem personer ble siktet etter aksjonen. Tre menn og en kvinne – hun som nå er domfelt – ble siktet for brudd på lotteriloven. En av mennene ble også siktet for grov økonomisk kriminalitet sammen med ytterligere en kvinne.

– Flere av disse sakene er ferdig etterforsket, men det er foreløpig ikke tatt ut noen tiltale, opplyser Philip Green.