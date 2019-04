– Det bringer lykke å dra til lykkelige land. Det er en av grunnene til at flere indere reiser til Norge, forteller direktør Padmini Narayanan i den indiske turoperatøren Akshaya India Tours.

Hun var en av 370 turoperatører fra 32 land som den siste uken har hatt møter med 360 norske reiselivsaktører i Ålesund – under det årlige Norwegian Travel Workshop. India var der med flere representanter enn noen gang før.

– Det er bare 7 prosent av turistene til Norge som kommer fra land utenfor Europa, men vi ser at dette markedet vokser fortere enn nærmarkedet, forteller reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Skaper ekteskapslykke i Norge

Selv om Finland vippet Norge ned fra tronen som verdens lykkeligste land, er marginene i kåringen så små at indiske reiselivsaktører ikke tar hensyn til slike detaljer. Markedsføringen av lykkelandet gir resultater: Indere sto for 85.000 overnattinger i Norge i fjor. I år forventes det at tallet vil passere 100.000.

– Flere og flere indere etterspør feriesteder som kan gi dem en mental god opplevelse, i fin natur med færre mennesker enn de er vant med fra India, forteller Mohit Batra ved det skandinaviske turistkontoret i New Delhi.

Indernes jakt på lykke har også gjort Norge til en ny destinasjon for bryllupsreiser. Akshaya India Tours alene sendte ti-tolv brudepar til Norge i fjor. Og her er potensialet stort.

– På de mest populære bryllupsdatoene i november og desember kan det være opptil 40.000 vielser bare i New Delhi, påpeker Batra.

Mens India vokser stagnerer Kina

Det indiske markedet er fortsatt i støpeskjeen. Av landets over en milliard innbyggere er det bare 35–40 millioner som reiser utenlands på ferie. En femtedel av dem drar til Europa. Men det er ventet at disse tallene vil øke kraftig.

– Vi får en stadig yngre og eventyrlysten befolkning med bedre råd, forklarer Batra.

Norsk reiseliv er imidlertid klar over at ingenting vokser inn i himmelen. Det japanske markedet har stått stille i ti år. Det russiske markedet utviklet seg heller ikke slik man håpet på for seks-syv år siden. Og etter flere år med vekst, var det i fjor en nedgang fra Kina.

Forholdet mellom Kina og Norge er imidlertid blitt normalisert etter seks års politisk boikott som reaksjon på utdelingen av fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Det håper reiselivet skal gi utslag.

– Nå kan vi markedsføre Norge i Kina som en enkeldestinasjon, ikke som «the fjords of Northern Europe», forklarer reiselivsdirektør Bratland Holm.

Blir tvunget til å spre trafikken

Flere utenlandske turoperatører påpeker imidlertid et tiltagende problem: De klarer ikke å finne nok hotellrom i Norge på sommerstid. Det gjelder spesielt på Vestlandet.

– En av grunnene til at trafikken fra Kina gikk ned i fjor var at hotellene er fulle. Kinesiske turoperatører sliter med å skaffe rom om sommeren, forklarer Jason Wang ved det skandinaviske turistkontoret i Kina.

Reiselivsdirektøren påpeker at dette er en utfordring, men også en mulighet. Det gjør at hotellnæringen kan ta ut en bedre pris om sommeren. Samtidig kan det bidra til å få spredt trafikken til andre deler av året. I enkelte markeder – som USA og Kina – ser det ut til å gi resultater.

– Jeg ser ikke på hotellkapasiteten om sommeren som et stort problem. Det har økt interessen for å feriere her på andre tider av året. Men da gjelder det at infrastrukturen fungerer og tilbudene er åpne, understreker Bente Bratland Holm.