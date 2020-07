Krever statlig senter for alternativer til dyreforsøk

Forsøksdyrkomiteen foreslår også en offentlig utredning med mål om å fase ut forsøksdyr der det er mulig.

Dyrevernalliansen har sendt brev til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Her ber de om at regjeringen oppretter et statlig senter for alternativer til dyreforsøk.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn