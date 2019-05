Dette vet vi, og dette vet vi ikke om Durek Verrett

I forbindelse med foredragsturneen som startet i København søndag opplyste prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett at de avlyser den planlagete pressekonferansen og heller ikke vil uttale seg til journalister.

Aftenposten har forsøkt å nå Durek Verrett gjennom pressekontaktene hans i flere dager uten å få svar til denne saken.

1. Har han sagt at han kan kurere kreft?

I et intervju på «God morgen Norge» på TV2 torsdag, avviste Durek Verrett at han har sagt at han kan kurere kreft.

– Nei, jeg har aldri sagt at jeg kan det. De har tatt biter fra ting andre har skrevet, men de har aldri fått det fra meg, uttalte han i programmet.

I et intervju i den tyrkiske avisen Milliyet Haber, som Durek Verrett har gjengitt på engelsk på sin hjemmeside, heter det imidlertid:

– Har du kurert noen alvorlige sykdommer?

– Det er folk jeg har reddet fra kreft og noen jeg har fått ut av koma og flere andre.

Denne artikkelen postet han også på sin personlige Facebookside i 2014. Durek Verrett har vært ofte i Tyrkia, og oppgir på sin Linkedin-side at han behersker tyrkisk.

I en nettdiskusjon med det islandske Vantru skriver han at han «ikke kan kurere kreft, men kan hjelpe den» blant annet ved å «gå inn og se på skjelettet og sentralnervesystemet og renske ut giften i kroppen».

Konfrontert med dette utsagnet av Dagbladet, sier han:

– Jeg hjelper ikke kreften, jeg er ikke her for å kurere kreft. Jeg hjelper med å lette på det som forårsaker stress og press og ubalanse.

Han sier han hjelper folk til å «gjespe», «hoste» og «kaste opp» negativ energi slik at pasienten blir bedre i stand til å gjennomgå kreftbehandling.

2. Hva mener han med «spirit hacking» (åndehacking)?

Durek Verrett utgir en bok med tittelen «Spirit Hacking» – åndehacking – senere i år. Dette er også en tjeneste han tilbyr sine kunder. I dette klippet fra TV-serien «The Doctors» forklarer han hva han mener med «å hacke åndene sine». Det går ifølge Verrett ut på å snakke til sin egen kropp som man snakker til en smarthøyttaler som Alexa. Eksempelet han gir, er å si til seg selv: «Sjaman Durek, øk glede og lykke i kroppen din til nivå 100.»

Verrett bruker hyppig moderne begreper som «spirit hacking», «unplugging from the Matrix» og «renselses-download».

3. Hevder han å kunne snakke med avdøde personer?

Ja. I podkasten «Expanded» forteller han hvordan han snakker med sin avdøde far hele tiden, og at han snakker med alle sine avdøde forfedre.

4. Er det mulig å påvirke atomer slik han sier han kan?

I et intervju med American Focus TV Network sier Verrett: «Det som skjer i sjamanisme er at vi faktisk har evnen som gir oss tilgang til atomene. Vi kan rotere kjernen (nucleus) i atomene, i tillegg til elektronene i atomene som bokstavelig talt reduserer alder. Dette er virkelig kraftige saker.»

I forskning.no blir Trygve Ulf Helgaker, professor i kjemi, spurt om dette er mulig. Han forklarer at atomkjerner og elektroner har det fagfolk kaller spinn, og at vitenskapsfolk kan snu, eller flippe, dette spinnet. Dette gjøres blant annet under MR-undersøkelser. Men han tilfører at dette ikke på noen måte påvirker biologien.

– Det er rett og slett vås han her kommer med, uttaler Helgaker til forskning.no.

5. Er Durek hans fødenavn?

Nei. Han ble født 17. november 1974 i Sacramento, California. Foreldrene var Sheilah og David B. Verrett. Fødselsregisteret viser at morens pikenavn var Farmer. Han ble kalt Derek David Verrett. Papirer fra The Superior Court of California, County of Los Angeles viser at han offisielt byttet navn til Durek David Verrett i 2014.

6. Er han etter eget utsagn tredje eller sjette generasjon sjaman?

I flere intervjuer har Durek Verrett blitt omtalt som – og presentert seg som – tredje generasjon sjaman i familien. Nå omtaler han seg imidlertid som sjette generasjon sjaman på sin egen nettside.

I podkasten «Expanded» forklarer han dette med at han er tredje generasjon som har kalt seg sjaman, men at det er tre generasjoner til som ikke fortjener å bli kreditert som det, fordi de ikke tok i bruk evnene sine.

7. Hvor kommer foreldrene hans fra?

Durek Verrett sier sjaman-evnene kommer fra hans afrikanske slekt, men det har kommet noe ulike beskrivelser av opphavet hans.

I et intervju med Dust Magasine sier han at oldemoren hans var medisinkvinne i en stamme i Ghana, og rømte fra nederlandsk fangenskap til Haiti, og videre til New Orleans, der farmoren ble født. Faren skal ha gått i lære som sjaman hos farmoren, før han ble adventist.

I podkasten «Expanded» sier Durek Verrett at det var farmoren som rømte fra Ghana til Haiti på 1800-tallet, og så flyttet til New Orleans, hvor faren ble født.

I samme intervju sier Verrett at morens familie er «fra Oslo», mens den andre delen av familien hennes er amerikanske urinnvånere.

I et intervju med Dust Magazine, gjengitt på hans egen hjemmeside, står det at hun er av russisk, afroamerikansk og norsk opphav.

Durek Verrett har også sagt at mormoren er født i Fredrikstad, og at han har slekt der.