Mann pågrepet etter brann i bygning i Tromsø

Politiet fikk melding om brannen i Grønnegata klokken 23.28. Én time senere meldte politiet at brannen var slukket.

To personer er sendt til sykehus med det som beskrives som alvorlige røykskader, to personer er sendt til legevakt med lettere skader, og to har fått behandling av helsepersonell på stedet for lettere røykskader, melder politiet klokken 2.30 natt til mandag.

Mannen politiet har pågrepet, beskrives som en kjenning. Politiet sier han foreløpig har status som mistenkt.

– Det er opplysninger fra stedet som gjør at vi har pågrepet mannen i 20-årene, sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt til NTB like før klokken 2 natt til mandag.

I 2-tiden jobbet brannvesenet med å lufte ut røyken i bygget. 15 beboere og to ansatte ble evakuert.

– Alt av brann er slukket, og brannvesenet jobber nå med å få ut røyken. Ingen av de evakuerte har fått flytte tilbake, sier operasjonslederen.

I de to øverste etasjene er det kommunale boliger. Tromsø kommune har ordnet boliger til dem som ikke fant seg eget alternativ for natten, opplyser Aas.

Politiet betegnet brannen som kraftig. Ifølge Nordlys var det synlige flammer i den øverste etasjen i bygget. Bilder fra stedet viste kraftig røykutvikling.