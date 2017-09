Jente (16) alvorlig skadet etter knivstikking på skole i Lier

Gjerningsmannen stakk fra stedet, men ble raskt pågrepet, skriver Drammens Tidende.

Politiet melder at personen som ble knivstukket, blir behandlet av helsevesenet. Hun skal være elev ved St. Hallvards videregående skole i Lier.

Jenta er alvorlig skadet, melder politiet.

Politiet i Søndre Buskerud melder mandag ved 13-tiden, på Twitter, at de kjenner til at det er en relasjon mellom offer og gjerningspersonen.

Det er ingenting som tyder på hun er et tilfeldig offer, skriver politiet.

Knivstukket flere ganger

Ifølge Drammens Tidende er den skadede en 16 år gammel jente som ble oppsøkt i klasserommet av en gutt eller mann. Politiet omtaler gjerningspersonen som en ung mann.

I første omgang ble vedkommende fjernet av jentas medelever, men returnerte etter kort tid til klasserommet.

Deretter skal hun ha blitt knivstukket flere ganger i overkroppen.

– Det virket som det var en vanlig krangel mellom en gutt og ei jente. Så ser jeg at gutten begynner å slå. Etter det så ser jeg at han har en kniv, men jeg ser ikke at kniven blir brukt. Så ser jeg at han begynner å løpe, så jeg løper etter han, men jeg fikk bare tatt noen bilder, forteller en elev ved St. Hallvard videregående skole til NRK.

Ikke tilfeldig offer

Knivstikkingen skjedde like før klokken 11 mandag formiddag.

– Den skadede er transportert til sykehus. Det var ganske dramatisk og vi kom raskt på stedet med flere patruljer, men foreløpig er det mye uavklart, sier operasjonsleder Rune Hunshamar ved politiet i Søndre Buskerud til Aftenposten.

Klokken 12.40 meldte politiet på Twitter at man er kjent med at det skal være en relasjon mellom den unge mannen og jenta fra før av.

– Det er ingenting som tyder på at hun er et tilfeldig offer, skriver politiet.

Minst 10 elever så knivstikkingen

Lokalavisen DT har snakket med innsatsleder på stedet, og ifølge ham var minst ti elever vitne til hendelsen. Innsatslederen sier flere av elevene og lærerne er sterkt preget, men at de blir ivaretatt av ambulansepersonell og kommunens kriseteam.

Politiet opplyser på Twitter at de har kontroll på situasjonen og er på skolen med flere patruljer. De har heller ikke opplysninger om at det er andre involvert i episoden enn den skadede og gjerningsmannen.

Bitt av politihund

– Politiet avhører vitner og gjennomfører åstedsundersøkelse, skriver politiet på Twitter.

Drammens Tidende skriver også at gjerningsmannen ble bitt av politihunden under pågripelsen og at kniven som ble brukt i klasserommet, er funnet og beslaglagt.

