«Solvik-Olsen hyller Bane Nor etter åtte år med sommerstengt Oslo S.» Det var tittelen på NTBs reportasje tirsdag formiddag 1. august.

Samferdselsministeren bød på bløtkake, jernbanetoppene smilte. En kjempejobb var gjort for å reparere, fornye og forsterke jernbanen i og rundt Oslo.

For titusenvis av pendlere var det slutt på ukevis med buss for tog. Bane Nor og NSB hadde prøvekjørt de nybehandlede strekningene og funnet at alt var i orden. Togene var i gang igjen.

Siden 2009 har Oslo S og tilhørende strekninger vært stengt hvert år.

I sommer sjekket vi om punktligheten de siste årene er blitt bedre. Og ble overrasket.

Her er skrekktallene

Nå har Aftenposten har fått oversendt splitter nye tall fra Bane Nor som viser punktligheten for de to første ukene etter gjenåpningen.

De viser til dels rekordsvake tall, stikk i strid med målsettingen om bedre trafikkavvikling rundt Oslo. Sist uke noterte Østfoldbanen, strekningen som hadde den lengste sommerstengningen, i rushtiden en punktlighet på 59,1 prosent.

Noen eksempler:

Østfoldbanen, utenfor rush, uke 32: 76,8 prosent punktlighet.

Østfoldbanen, i rush, uke 32 og 33: Henholdsvis 66,8 og 59,1 prosent

Drammenbanen, i rush, uke 33: 74,2 prosent

Hovedbanen, i rush, uke 33: 86,3 prosent

Totalt hadde lokaltogene rundt Oslo i uke 32 en punktlighet på 74,7 prosent. Det er langt under gjennomsnittet hittil i år, som er 91,1 prosent.

Til sammenligning hadde Flytoget i uke 32 en punktlighet på 93 prosent, i uke 33 på 96 prosent.

Flytoget hadde til sammenligning: Uke 32: 93 prosent punktlighet Uke 33: 96 prosent punktlighet

Forklaring: Feil oppstår på de nyeste strekningene

Aftenposten har bedt om kommentar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger. De henviser begge til Bane Nor og NSB.

– Dette må vi absolutt beklage, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.

– Det vi har hatt den siste tiden er flere infrastrukturfeil, som ved Høvik, mellom Høvik og Lysaker, og i Oslotunnelen. Dette drar meg seg forsinkelser til andre områder. De fleste forsinkelsene er likevel ikke veldig store, hevder Hansen.

– Men dette er jo nettopp strekninger som har vært gjennom full fornyelse?

– Det er det, men igjen ser vi utfordringer når nye, digitale systemer kobles til gamle. Og så blir vi minnet om at lokaltoget mellom Oslo S og Ski har en ekstremt stram rutetabell, sier han.

For NSB svarer sier kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz.

– Dette er tall vi ikke er fornøyd med. Vi ønsker en klart bedre punktlighet. Både for oss og kundene våre er det viktig å komme frem til riktig tid.

– Vi har ansvar for personell, stasjonsopphold og materiell, men dette er bare en liten del av det totale bildet, legger Scholz til.

100 prosent punktlighet – men da gikk ikke togene

Det hører med at Bane Nors statistikk for sommerukene er med på å trekke gjennomsnittspunktligheten opp for året sett under ett.

For Østfoldbanen ble det i uke 31 registrert en punktlighet på 100 prosent. Men da var altså mesteparten av banen stengt, med unntak av noen få tog gikk fra Ås og sørover.

Follobane og InterCity i retning Fredrikstad koster flere titalls milliarder kroner. Men gir ikke én ekstra togavgang sør for Ski før i 2027.

Follobane og InterCity i retning Fredrikstad koster flere titalls milliarder kroner. Men gir ikke én ekstra togavgang sør for Ski før i 2027.

Her forsvarer jernbanedirektør Elisabeth Enger situasjonen.

Det blir stengt også neste sommer

Bane Nor har lagt bak seg et fornyelses- og vedlikeholdsprosjekt med utgangspunkt i Oslo S som har vart i åtte år.

Det var en viktig grunn til at Ketil Solvik-Olsen og jernbanetoppene spiste kake på Oslo S.

Men dette betyr ikke at det blir slutt på sommerstemninger. Neste sommer rammes pendlerne rundt Oslo igjen, hvor blant annet den travle Skøyen stasjon igjen skal til pers.