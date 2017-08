Listhaug til Rinkeby for å lære: – De kommer for å male et dystert bilde

Det er så fullt av mennesker på Rinkeby torg at de grå byduene blir kretsende frem og tilbake over Listhaug, pressen og flere hundre nysgjerrige innbyggere.

Den norske innvandrings- og integreringsminister er i Stockholm for å lære og snakke med folk.

Livvaktene fra svenske SÄPO ser stresset på den voksende menneskemengden rundt Sirkus Listhaug. Men flere av de mest pågående innfødt vil bare stille den norske ministeren et spørsmål.

Da en svensk-afrikaner får komme inn i Listhaug-sirkelen og stille spørsmål, løser stemningen seg opp:

– Hvorfor er hun kommet hit?

Listhaug: – Mye å lære

Etter å ha halset gjennom hovedgaten i Rinkeby, forbi kafeer hvor det røykes vannpipe, drikkes te, milkshake eller fikas kaffe, ender det raskt voksende pressefølget opp på torget i Rinkeby.

Noen er nysgjerrige på dette følget på over 100 hissige fotografer, reportere og journalister. Det knuffes mellom svenske og norske medier. Listhaug svarer igjen og igjen på hva «svenske tilstander» er.

Også den norske ministeren svarer litt mindre anstrengt når svensk-afrikaneren spør, enn da utallige svenske medier ville vite hva som er så galt med Sverige.

Listhaug forteller hvor viktig det er å lære av hverandre.

– Vi må lære av det som er gjort her, både det som er bra og det som ikke har fungert.

De snakker om barnevern og om utfordringene med å være innvandrer.

– Det er mye å lære når du kommer til et nytt land, sier Listhaug.

Stein Bjørge

Et dystert bilde

På Rinkeby torg blir Abdi Sirat stående igjen, litt oppgitt. Listhaug med en hale av livvakter, rådgivere, fotografer og journalister beveger seg raskt opp mot en ventende buss.

Hun skal møte den kritiske samfunnsøkonomen Tino Sanandji. Men det må være et annet sted. Sist han var her, ble han og journalistene jaget.

Stein Bjørge

Sirat, som jobber med ungdommer i bydelen, håper de besøkende er blitt godt tatt imot. Men han er litt lei svartmalingen av hjemstedet.

– Vi har hatt finske journalister her, norske, vi har hatt russiske journalister her. De kom etter at noen australske journalister ble angrepet. Vi har hatt masse politikere her.

– Alle har sin agenda. De kommer for å male et dystert bilde av Rinkeby, de legger til sin farge. Men når det hender noe bra her, er det ingen som kommer, sier Sirat.

Solberg måtte be Listhaug passe seg

Allerede ved ankomst klokken ni i Stockholm kom beskjeden: Listhaugs svenske kollega, migrasjonsminister Heléne Fritzon avlyste møtet.

I en e-post til VG skriver Fritzon at hun gjerne treffer den norske innvandrings- og integreringsministeren etter valget, men at hun ikke vil være del av «denne kampanjen».

Team Listhaug startet besøket med møte på Politihuset i Stockholm. Da statsråden ankom politihuset for et møte med Rikspolitistyrelsen ble hun møtt av et stort norsk pressekorps.

Stein Bjørge

Hvorfor bruker du valgkamptiden på «svenske tilstander», spurte norske journalister.

– Jeg mener det er relevant å få se forholdene og snakke med politiet og folk som jobber med integreringstiltak her. Jeg vil finne ut hva som gikk galt, sa Listhaug.

Statsminister Erna Solberg (H) måtte i løpet av dagen be sin egen statsråd om å passe på at det hun sier er i overensstemmelse med det myndighetene lokalt sier om situasjonen.

– Det er ingen tvil om at når en statsråd reiser en uke før valget, så er det for å illustrere deler av politikken man står for. Så må Sylvi passe på at det hun sier er i overensstemmelse med det myndighetene lokalt sier, sier Solberg til VG.

En anonym kilde i Det svenske utenriksdepartementet sier til Aftonbladet at Sverige ble advart av Solberg-regjeringen om integreringsministerens besøk. Dette er blitt avvist av norske myndigheter.

Stockholms byrådsleder til frontalangrep på Listhaug: – Hun bruker vår gjestfrihet til å gjøre populistiske og usanne poenger i valgkampen.

Mener Listhaug må unnskylde

Utover tirsdagen kom det stadig flere reaksjoner fra norske og svenske politikere, samfunnstopper og kommentatorer.

I et leserinnlegg fra Karin Wanngård, byrådsleder i Stockholm, kritiseres statsråden for en «usmakelig utnyttelse av Stockholms gjestfrihet».

Stockholms byrådsleder mener Listhaug «sprer løgner skapt av høyrepopulister» og anklager Listhaug for «å bruke Stockholms gjestfrihet for å skaffe seg poenger i den norske valgkampen som bekrefter et verdensbilde hun er tjent med».

– Det gjør meg skuffet og sint, og jeg synes at Listhaug skylder folk i Stockholm en unnskyldning, sier Wanngård i en pressemelding.

I en kommentar fra Sylvi Listhaug sendt til Aftenposten sier hun har ingen grunn til å beklage.

– Jeg har bare formidlet informasjon vi har fått fra politiet om utsatte og særskilt utsatte områder. Sistnevnte er områder der det har utviklet seg parallellsamfunn. Det må de tåle. Debatten i Sverige er langt mindre åpen enn i Norge, sier hun.

Listhaug har flere ganger snakket om såkalte «no-go»-zoner i Sverige. Kommentator for Aftonbladet, Lena Mellin, kaller dette for «kvalifisert tull».

Maria Ferm, parlamentarisk leder for regjeringspartiet Miljöpartiet de gröna, mener Listhaug er ute etter å skape et misvisende bilde av situasjonen i Sverige.

– Hun virker å være ute etter å svartmale Sverige, sier Ferm til Aftenposten.

– Dette er en smeltedigel

På en marokkansk kafé og restaurant i Rinkebys hovedgate følger Asad Mohammad (26), Abdi Aden (22) og Abdi Hafi (35) undrende Listhaug-opptoget kvartalet bortenfor. De mener den norske politiker ikke har noen grunn til å være bekymret for innvandrerbydelen med mer enn 100 forskjellige minoriteter.

– Nei, absolutt ikke. Jeg liker Rinkeby, det er mitt hjem. Dette stedet er en smeltedigel, med folk fra hele verden. Det er multikultur, god stemning og masse pågangsmot. Det startes småbedrifter over alt her, forteller Mohammad. Han kom til Sverige som etiopisk flyktning for to år siden. Nå er han i jobb og føler at Sverige har gitt ham sjansen.

Stein Bjørge

– Er det bare positivt med så mange innvandrere på et sted?

– Nei, det er jo en del kriminalitet her. Akkurat her vi sitter ble to brødre skutt og drept. Men kriminaliteten er ungdommer som selger narkotika, gjengproblemer. Slike ting ser en overalt i verden. Det skjer deg aldri noe hvis du er en normal, lovlydig person. Da er det ikke farlig i Rinkeby.

Mohammad mener Listhaug har noe hun kan lære om dårlig integrering i Rinkeby.

– Det er ikke som en del av Sverige. Svenskene bor jo ikke her, svarer Mohammed.

Gjengen fra Somalia og Etiopia har lite til overs for politikere som bruker Rinkeby som skremselspropaganda. Politikere og ledere bør slutte å splitte folk og grupper, mener Mohammad.

– Det er mer å vinne på være samlende. Vi mennesker må stå sammen hvis vi skal få det bedre og bli sterkere. Hvis vi deler oss, blir vi bare svakere.