Fikk 4000 tips om vanskjøtsel av dyr

I sommer førte det til at flere dyreeiere enn tidligere ble bøtelagt, politianmeldt eller nektet å ha dyr.

I perioden mai til og med august mottok Mattilsynet 3984 bekymringsmeldinger om dyrevelferd fra publikum. I 1184 tilfeller, nesten 30 prosent av klagene, førte publikumstipset til besøk av Mattilsynets inspektører. I tillegg venter 773 saker på å bli behandlet.

Fant feil ved 45 prosent av inspeksjonene

Fra mai til og med august i år ble det gjort 2556 inspeksjoner av dyrevelferd i Norge, viser en ny rapport. I hele 45 prosent av dyreholdene ble det funnet ulike brudd på regelverket.

– Tallene omfatter både små og store regelbrudd, sier leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud. Hun understreker at det ikke alltid betyr at dyrene er påført lidelse.

MATTILSYNET

Fakta: Slik reagerer Mattilsynet Dette er virkemidlene Mattilsynet kan bruke når noen bryter regelverket for dyrevelferd: Påpeke hvilke plikter dyreholder har

Pålegge dyreholder å gjennomføre forbedringstiltak

Avlive dyr

Avvikle dyrehold

Ta dyr i midlertidig forvaring (dyra tas vare på av andre til det er avklart hva som skal skje videre)

Omplassere dyr

Ilegge overtredelsesgebyr

Ilegge tvangsmulkt

Ilegge forbud mot aktiviteter med dyr

Melde saken til politiet

Disse dyreeiere fikk reaksjon

Saker der det er funnet avvik fra regelverket fordelt på dyrearter:

Kjæledyr: 318

Mink: 7

Rev: 2

Fjørfe: 60

Hest: 129

Kanin: 4

Sau: 233

Geit: 27

Storfe: 368

Svin: 102

Tamrein: 0

Andre dyrehold: 18

Nå er det blitt enda dyrere å la kjæledyret i stikken: Kan få 17.200 kroner i bot.

Olav Olsen (Illustrasjonsbilde)

Flere alarmerer dyrepolitiet

Men Mattilsynet konkluderer likevel med at flere dyreeiere enn tidligere har fått overtredelsesgebyr, blitt politianmeldt eller fått forbud mot å ha dyr.

I år har flere grise- og sauebønder og dyrehold med fjærfe fått tilsynsbesøk fra Mattilsynet enn i samme periode i fjor.

– Det er særlig i dyrehold med svin, men også sau og storfe, at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeierne til å rette opp forholdene for dyene sine, sier Knævelsrud.

Noe av bakgrunnen for økningen av dyrevelferdssaker er også at Mattilsynet mottar stadig flere tips og bekymringsmeldinger.

Økningen er på 14 prosent fra samme periode i fjor. I hele 2016 mottok Mattilsynet 9381 bekymringsmeldinger.

– Bekymringsmeldingene er en viktig kilde til å oppdage risikodyrehold, særlig når det gjelder kjæledyr. Vi oppfordrer alle som kjenner til dyr som lider om å melde fra via varslingsknappen på mattilsynet.no,

Fakta: Slik varsler du myndighetene om dyr som lider Mattilsynet har en egen varslerside. Trykk på bekymringsknappen på nettsiden Det er mulig å melde anonymt. Mattilsynet følger opp alle meldinger, selv man ikke reier på tilfeller i alle saker.

12 alvorlige saker

Det ble funnet alvorlig vanskjøtsel av dyr i tolv dyrehold i perioden mai-august.

Dette gjelder de groveste tilfellene, der flere dyr er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, vanntilgang og stell. I hele 2016 ble det registrert vanskjøtsel i 42 dyrehold.

– Selv om hvert tilfelle er ett for mye, mener vi tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold, sier Knævelsrud.

Privat/Heidi Kjørvik

Mange kjæledyrkontroller

I løpet av sommeren troppet Mattilsynets inspektører opp hos 1123 kjæledyrseiere. I rundt halvparten av tilsynene – 553 dyrehold – var alt OK. I 318 saker ble det funnet avvik som gikk på dyrevelferd. 18 dyreeiere ble etter tilsyn nektet dyrehold. 12 kjæledyrseiere ble politianmeldt.

Fakta: Slik gikk kjæledyrsinspeksjonene 1123 tilsyn (80 prosent av tilsynene gikk på dyrevelferd)

Alt OK: 553

Avvik funnet: 318

Hastevedtak: 40

Dyreeier må avvikle dyrehold: 18

Mattilsynet har tatt dyrene i midlertidig forvaring: 44

Vedtak om omplassering: 3

Dyreeier politianmeldt: 12

Mattilsynet har vedtatt og utført avliving: 10

Eier pålagt avliving: 3

Alvorlig vanskjøtsel, der dyr er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, vanntilgang og stell: 4

Mattilsynet

Lovforslag skal gi mishandlede rett til omplassering: «Frøken Skullerud» ble etterlatt på en parkeringsplass

Mattilsynet

Mattilsynet

Her er noen av de mest alvorlige sakene i år:

Politianmeldte bonde etter oksetragedie

Under et rutinetilsyn i begynnelsen av august avdekket Mattilsynet grov vanskjøtsel ved en gård i Sogn og Fjordane.

Politiet og Mattilsynet fant mellom 50 og 60 utmagrede og syke okser på en gård i Ytre Fjaler. Alle dyrene ble sendt til slakt og eieren ble politianmeldt.

Mattilsynet

Bonde fratatt retten til sauehold etter gjentatte lovbrudd

Våren 2017 besluttet Mattilsynet å frata en sauebonde i Nordland retten til å holde produksjonsdyr etter gjentatte lovbrudd gjennom en årrekke.

– Enkelte dyr var så avmagret at det var like før de sultet i hjel, sier spesialinspektør Asle-Håvard Miklegard i Mattilsynet til NRK.

I tolv tilfeller har Mattilsynet registrert avvik ved tilsyn på gården.

Avvikene gikk på manglende mat og vann, manglende stell, fjerning av gjødsel, plassmangel og i flere tilfeller avmagrede dyr.

I de verste tilfellene har dyrene gått uten tilstrekkelig tilgang på mat og vann og har måttet stå og ligge i sin egen avføring. Over 30 dyr er blitt avlivet eller slaktet i perioden fra 2012 til 2017 på grunn av avmagring.

Griser tørstet i hjel

Kjøttkontrollen tipset i juli Mattilsynet om at grisene på en gård i Rogaland hadde svært dårlig allmenntilstand.

Grisene ble levert til slakting med åpne sår, byller eller korte haler.

Da Mattilsynet besøkte gården, var det flere griser med halesår og flere som var halte eller ute av stand til å reise seg. Flere griser måtte avlives på grunn av skader eller døde på grunn av vannmangel, ifølge Mattilsynets rapport.

Tilsynet sendte bonden et varsel om aktivitetsforbud for svinehold i juli og har pålagt bonden ukentlige veterinærbesøk og jevnlige besøk av dyrevernsnemnda.