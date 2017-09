Det bekrefter bostyrer Asbjørn Nordstrand Løvik til Aftenbladet.

– Nå må vi avklare hvordan vi skal få realisert verdiene, sier bostyreren.

Egentlig er det to selskap som er gått konkurs: Moderselskapet Moods of Norway og driftsselskapet Moods Wholesale. Han anslår at det er verdier for 10 millioner kroner i morselskapet, og 60 millioner kroner i driftsselskapet.

Løvik sier det ikke er tatt stilling til om varene skal selges ut fra butikkene, om hele varelageret skal selges videre, eller om innmaten skal selges. Han utelukker heller ikke at noen kan overta kleskjeden, uten at dette har vært diskutert.

Samtlige ansatte ble informert om konkursen onsdag ettermiddag.

Internasjonal satsing slo feil

Selskapet mener den internasjonale satsingen har slått feil, samt valutaeksponeringen som nå ytterligere har forverret en fra før presset økonomisk situasjon, som noen av årsakene til den svake lønnsomheten.

Samtidig er klesbransjen tøff med skjerper konkurranse, ikke minst fra netthandel, sier bostyrer som en del av forklaringen på konkursen.

Han har foreløpig ikke fått oversikt over hvilke krav som vil komme fra kreditorer, og vet heller ikke hva som blir veien videre.

Det som er klart, er at samtlige 18 Moods of Norway-butikker holdes stengt torsdag.

– Opp til bostyrer

Sammen med Stefan Dahlquist og Peder Kristian Børresen grunnla Simen Staalnacke Moods of Norway i 2003. Han beskriver 11 av de 14 årene selskapet har eksistert som et norsk gründereventyr.

Men siden 2014 har selskapet tapt 76 millioner kroner, ikke medregnet det som eventuelt er tapt i 2017, skriver Finansavisen.

Varner-gruppen overtok i fjor en fjerdedel av Moods of Norway gjennom en rettet emisjon. Varner ønsket ikke å svare Finansavisen om de vurderer å redde selskapet.

– Nå er det opp til bostyrer hva som skjer med vårt elskede Moods. Vi vet ikke helt hva som skjer. Det er uvisst, men vi håper det er en fremtid for Moods of Norway, sier Staalnacke.

Internasjonal satsing

Motejournalist i Dagens Næringsliv og forfatter, Jorun Aartun, synes konkursen er synd for norsk klesbransje. Hun forklarer konkursen slik:

– Selskapet pådro seg store tap etter den internasjonale satsingen, særlig i USA. I en ekspansiv vekstfase klarte de ikke å ha kontroll på kostnaden. De har heller ikke klart å ruste opp organisasjonen slik at den er konkurransedyktig nok, forklarer Aartun til NRK.

Elle-redaktør Signy Fardal synes konkursen er trist.

– Jeg synes kolleksjonene deres er blitt bedre og bedre. De har våget og de har satset, og den som intet våger, intet vinner. Jeg har stor respekt for dem, sier Fardal.