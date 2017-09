Virke regner med at 350-kronersgrensen fjernes

Andersen peker på grensen som den viktigste driveren for veksten i utenlandske nettbutikker.

– Når vi ser på hva slags varer nordmenn kjøper i utenlandske nettbutikker, er det primært kjøp av varer til lave beløp, sa Andersen under Virkes handelskonferanse tirsdag, gjengitt av Finansavisen.

Virke tror det utenlandske markedet og nordmenns handel på nett vil tredoble seg fra i dag til 2030. Samtidig er prognosen at de norske netthandelsaktørene vil vokse mellom 30 og 40 prosent.

– Vi registrerer at det er flertall på Stortinget for å avvikle denne særnorske grensen. Det regner vi med at Stortingets flertall sørger for. Det vil bety mye både i arbeidsplasser og skatteinntekter, sa Andersen.

Regjeringen økte i 2014 den tollfrie grensen for privatimport fra 200 kroner til 350 kroner.