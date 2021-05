Mann siktet for drap etter at eldre kvinne ble funnet død i Lyngdal

En mann er pågrepet, siktet for forsettlig drap, etter at en eldre kvinne ble funnet død i sitt eget hjem i Lyngdal torsdag. Det er en relasjon mellom de to.

Politiet har sperret av en bolig i Lyngdal. Foto: Espen Sand/Fædrelandsvennen

NTB

6. mai 2021 12:18 Sist oppdatert nå nettopp

Mannen som er pågrepet er hjemmehørende i distriktet og har en relasjon til den eldre kvinnen som er død, opplyser politiet til NTB.

Ut over det vil politiet foreløpig ikke gå ut med detaljer om siktede og avdøde.

Kvinnen ble funnet død i sitt hjem like før klokken 10 torsdag formiddag. Mannen ble uten dramatikk pågrepet på stedet av politipatruljer som hadde bevæpnet seg.

– Av hensyn til at vi ikke vet om alle pårørende er blitt varslet, vil jeg ikke gå nærmere inn på relasjonen mellom de to nå, sier politiinspektør Liv Versland Seland i Agder politidistrikt til NTB.

Funnet av ansatt i kommunen

– Siktede er en voksen mann som har tilhørighet i distriktet. Det er en eldre kvinne som er funnet død i sitt eget hjem, sier Seland.

Kvinnen ble funnet av en ansatt i kommunen, som varslet politiet om funnet. Funn på stedet gjorde at politiet mente det var en drapssak.

– Jeg vil ikke gå nærmere inn på hvilken etat personen jobbet i eller annet om funnet, fordi vi ønsker å avhøre vitner i saken først, sier Seland.

Politiet arbeider nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. I tillegg vil det bli gjennomført avhør av vitner torsdag, samt andre etterforskningsskritt som gjennomgang av elektroniske spor.

Ikke avhørt

Den siktede er ikke avhørt ennå.

– Mannen er siktet for forsettlig drap. Han har ikke fått oppnevnt forsvarer ennå, og vi må nå avklare om han kan bli avhørt i dag, sier Seland.

Politiet vil utover dagen gjennomføre avhør av den pågrepne, samt avhør av vitner, opplyser de. Det vil også bli gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på åstedet.

Tre politipatruljer og ambulanse rykket ut til stedet, skriver Lyngdals Avis. Politiet var da utstyrt med verneutstyr og våpen, men rett før klokken 11.30 la politiet fra seg utstyret.

