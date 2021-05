Bøndene mener staten kommer med et «møkkatilbud», men småbrukerne hevder Bondelaget nesten får det de ønsket seg

Bøndene har en felles motstander i regjeringen. Under overflaten ulmer en betent konflikt mellom organisasjonene, der motstridende påstander om nivået på kravene i jordbruksoppgjøret står sentralt.

Bønder i Sunnfjord tømte et møkkalass på en presenning foran rådhuset. For å si hva de mener om statens tilbud. Foto: Hanne Lisbeth Nybø, NTB

10 minutter siden

Tillitsvalgte i Småbrukarlaget retter nå skytset mot ledelsen i Bondelaget.

De mener Bondelaget, som er størst, hadde så beskjedne krav at de enkelt kunne fått full uttelling for dem gjennom forhandlinger. De mener at Bondelaget ville kreve 1,2 milliarder kroner.