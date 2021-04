Franske myndigheter: «Sterk antakelse» om barnelevningene på Karmøy

– Det er mye som ser ut til å stemme, sier påtalemyndigheten i Dunkerque .

Flere skip var involvert i redningsaksjonen da båten med rundt 20 asylsøkere kantret utenfor kysten av Frankrike i oktober 2020. En ett år gammel gutt ble ikke funnet. Foto: Pascal Rossignol

(Stavanger Aftenblad): Over tre måneder etter at det ble funnet levninger av et barn i kjeledress og med redningsvest, i sjøen utenfor Karmøy, er levningene fortsatt uidentifisert.

Aftenbladet har tidligere skrevet at politiet undersøker om levningene kan knyttes til et forlis utenfor Dunkerque i Frankrike i oktober 2020, der en familie iranske asylsøkere døde. En ett år gammel gutt ble ikke funnet etter forliset.