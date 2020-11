Raymond Johansen ber folk holde seg i Norge i julen

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) ber folk om ikke å reise til utlandet i julen. Han vil unngå importsmitte til hovedstaden.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber folk om ikke å reise utenlands. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

26. nov. 2020 13:38 Sist oppdatert nå nettopp

Det sa Johansen da han torsdag orienterte om koronasituasjonen i Oslo.

Han fortalte at han mest av alt ønsker seg lave smittetall til jul. Johansen var klar på at den eneste måten vi kan få oppfylt dette juleønsket på, er ved å fortsette å være veldig nøye.

– Vi må fortsette å unngå sosial kontakt, vi må holde oss hjemme, holde ut og holde oss her i Norge. Jeg vil på det sterkeste anbefale folk som kan, om å unngå utenlandsreiser i julen, sa Johansen og fortsatte:

– Dette er ikke tiden for å reise til Frankrike, Spania, Somalia eller Pakistan.

– Så en eksplosjon i smitte

På pressekonferansen sa han at han, til tross for sin bønn, anser faren for at noen likevel velger å reise, som «overhengende stor».

– Det er derfor det er så viktig å være så tydelig på dette. Jeg har grunn til å tro at for mange planlegger å reise utenlands i julen, og jeg vil advare mot å gjøre det, sa Johansen.

Byrådslederen minnet om at det etter sommerferien var en eksplosjon i smittetilfeller i Oslo. Dette sskyldtes smitte fra utlandet.

– Vi må for all del unngå at vi får det samme etter juleferien, sa Johansen.

Bekymret skolebyråd

Eventuelle reiser til utlandet bekymrer også skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

– Hvis man tar med seg barn i skolealder, vil det medføre karantene. Da vil det være en risiko for at ungene mister den opplæringen de skal ha, eller nødvendig og viktig opplæring. I tillegg utsetter man andre for smittefare, sa Thorkildsen.

På pressekonferansen opplyste byrådslederen at Oslo kommune viderefører de strenge tiltakene med sosial nedstenging frem til 14. desember.