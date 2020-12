Direktoratet for e-helse kan ha gitt kontrakter verdt 235 millioner i strid med regelverket: – Oppsiktsvekkende

Professor er kritisk til at direktoratet har gjort konsulentselskapet til «strategisk samarbeidspartner». En av landets fremste eksperter på anskaffelser mener staten har brutt regelverket.

Én time siden

31. oktober 2017 er det den årlige e-helsekonferansen i Oslo Spektrum. På en av scenene står lederen for Helsedataprogrammet i Direktoratet for e-helse.

Det er et omfattende og langvarig statlig prosjekt for å samordne informasjon fra en skog av offentlige helseregistre. Målet er at forskere skal kunne analysere helsedata på en mer effektiv måte, noe som er ventet å gi store samfunnsøkonomiske gevinster. Arbeidet har bred faglig støtte og er blant finalistene til Bedre stat-prisen.

Direktoratet for e-helse koordinerer de største digitaliseringsprosjektene i helsevesenet. De legger ut et bilde av seansen på sin Twitterkonto.

Men personen på scenen ikke er ansatt hos dem. Han er direktør i konsulentselskapet PwC.

Aftenposten har tidligere fortalt hvordan en PwC-partner har vært sentral i utredningen og planleggingen av Akson – et annet, stort digitaliseringsprosjekt i direktoratet. Oppdragene knyttet til det har gitt PwC minst 96 millioner kroner i inntekter.

Nå kan Aftenposten vise at direktoratet også har gitt selskapet et langt mer innbringende oppdrag, med PwC-konsulenter i sentrale roller. Samtidig skal fast ansatte ha opplevd at de ble satt på sidelinjen.

Flere er kritiske til hvordan en kommersiell aktør har fått en så definerende posisjon i statsforvaltningen.

En av landets fremste eksperter på anskaffelser mener direktoratet har inngått kontrakter verdt over 200 millioner kroner i strid med regelverket.