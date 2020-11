Leverte falske reiseregninger til Stortinget. Nå er Ap-politiker Hege Haukeland Liadal siktet for grovt bedrageri

Politiet foreslår at statsadvokaten tar ut tiltale for grovt bedrageri, 17 måneder etter at Aftenposten avslørte Ap-politikerens fiktive reiseregninger.

Hege Haukeland Liadal sammen med partileder Jonas Gahr Støre i Liadals hjemby Haugesund under valgkampen i 2017. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

13. nov. 2020 13:58 Sist oppdatert nå nettopp

Både Oslo-politiet og Liadals advokat Erik Lea bekrefter siktelsen fredag ettermiddag.

«Saken er oversendt Oslo statsadvokatembeter med forslag om at det utferdiges tiltale mot Liadal for grovt bedrageri overfor Stortinget relatert til 22 reiseregninger i perioden 2016-2018», skriver politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i en e-post.

Strafferamme på seks år

Ifølge Lea erkjenner ikke Liadal straffskyld for grovt forsettlig bedrageri, men for grovt uaktsomt bedrageri.

Mens grovt bedrageri har en øvre strafferamme på seks år, har grovt uaktsomt bedrageri en strafferamme på ett år.

– Det er to sannsynlige muligheter videre. Om statsadvokaten mener det her foreligger grovt forsettlig bedrageri, vil det gå mot hovedforhandling i Oslo tingrett. Om statsadvokaten er enig med mine anførsler om at det er snakk om grovt uaktsomt bedrageri, så kan det bli siktelse basert på dette og en tilståelsessak, sier Lea.

Leverte falske reiseregninger

Stortinget anmeldte i april 2019 Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal.

Dette skjedde etter at Aftenposten avslørte at hun gjennom flere år hadde levert falske reiseregninger til Stortinget, fått dekket reiser av privat karakter og blåst opp avstander i kjøregodtgjørelseskrav.

Les avsløringene her:

Saken har med andre ord ligget hos politiet i 17 måneder. Saken skiller seg fra straffesaken som involverer tidligere Frp-politiker og stortingsrepresentant Mazyar Keshvari. Han ble siktet etter én måned. Nylig ble han dømt til 11 måneders ubetinget fengsel i Høyesterett.

«Etterforskningen av saken har vært kompleks og tidkrevende for politiet. Totalt har politiet måttet gjennomgå ca. 700 reiseregninger og underlegge disse en separat og enkeltvis etterforskning. Dette har nødvendigvis tatt tid og innebærer at etterforskningen har skilt seg vesentlig fra den mot Mazyar Keshvari. Keshvari erkjente også forholdene tidlig i avhør», skriver Knudsen videre.

Liadal har hele tiden gitt uttrykk for at hun ikke har levert urettmessige reisegodtgjørelseskrav med vilje, men at det handler om feil og misforståelser.

I september ble det klart at Hege Haukeland Liadal ikke er aktuell blant Rogaland Aps kandidater til stortingsvalget neste år.