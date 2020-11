VG: Telefonanrop var likevel ikke slettet

Politiet har hevdet at Tom Hagen slettet to telefonanrop fra kona Anne-Elisabeth Hagen på dagen da hun forsvant. Nå bekrefter politiet at de har bommet.

Tom Hagen utenfor hjemmet sitt i Sloraveien 4 på Lørenskog. Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2019. Fredag kunne Hagen notere en sjelden innrømmelse fra politiet. Foto: Tomm W. Christiansen

Det er VG som får bekreftet av politiet at de går tilbake på anklagene om at Tom Hagen fjernet oppkall på sin telefon. Det skulle ha skjedd samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra ekteparets hjem på Lørenskog. Hun har vært savnet siden 31. oktober 2019.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken.

VG viser til at politiet har lagt mye arbeid i å presentere en tidslinje i forsvinningssaken.

I denne tidslinjen er en rekke elektroniske bevis lagt inn, deriblant telefonsamtaler og tekstmeldinger.

Ifølge Tom Hagen hadde han og ektefellen en løs plan om å dra til Kvitfjell på forsvinningsdagen. De to skulle bli enige over telefon.

– Jeg hadde lovet Lisbeth å ringe henne klokken 10, fordi vi hadde pratet på det dagen før og det gjorde vi den morgenen, om at vi skulle dra til Kvitfjell. Og da tok hun ikke telefonen, sa Hagen nylig i et intervju med NRK.

Fra en av pressekonferansene med politiets Tommy Brøske. Han har ledet etterforskningen av saken der Anne-Elisabeth Hagen har forsvunnet. Foto: Terje Pedersen

Telefonutskrifter fra mobiltelefonen til Anne-Elisabeth Hagen viser at Tom Hagen blant annet ringte til henne klokken 10.06 og 10.07, fra en eldre Nokia mobiltelefon.

Disse anropene har imidlertid ikke politiet funnet igjen på Nokia-telefonen til den drapssiktede milliardæren. Politiet har derfor påstått at han har slettet anropene for å skjule spor.

Politiet: – Endrer ikke på mistanken

Politiet har brukt dette argumentet i flere fengslingsmøter.

Nå gir politiet en annen versjon.

– Resultatet fra de tekniske undersøkelsene viser at anropene ikke er slettet av siktede, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø til VG.

Hun opplyser at dette telefonbeviset heller ikke ble anført for Nedre Romerike tingrett i forbindelse med begjæring om gransking i juni 2020.

– Tingretten kom til at det foreligger skjellig grunn til mistanke, og etter politiets oppfatning endrer ikke disse opplysningene noe med tanke på nåværende mistankegrunnlag, sier Hemiø.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden sier at de er glade for at Hagen den feilaktige beskyldningen er rettet opp. Han hevder at drapssiktelsen står svakere enn den gjorde i vår.