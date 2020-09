Bydelsoverlege i Oslo med sterk oppfordring: – Nå trenger vi hjelp av befolkningen

– Folk må være kjappe med å sette seg selv i karantene og teste seg ved de minste symptomer, sier tillitsvalgt for bydelsoverlegene i Oslo.

Oslo-beboer Kenneth Wagenius tok dette bildet av gatefesten i Brenneriveien på Grünerløkka i Oslo. Kenneth Wagenius

Ingrid Åbergsjord

19. sep. 2020 13:05 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo kan bli en av de «rødeste» byene i Europa. Det sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK fredag.

Det siste døgnet er det blitt registrert 55 nye tilfeller i Oslo. Dermed er det registrert 245 tilfeller hittil denne uken. Helsedirektoratet er bekymret, skriver NTB.

– Vi er urolige for utviklingen i Oslo. Over tid nå så har det vært et ganske høyt smittetrykk, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Fint vær og høye temperaturer gjorde at uteserveringene i Oslo var populære fredag kveld. Espedal, Jan Tomas

Avsluttet gatefest

Ifølge politiet i Oslo var det alt i alt rolig i hovedstaden natt til lørdag.

Det var imidlertid minst én gatefest på Grünerløkka i Oslo. I Brenneriveien, i nærheten av utestedet Blå, var 30–40 unge mennesker samlet like før midnatt.

Oslo-beboer Kenneth Wagenius gikk forbi dem da han skulle lufte hunden.

– Jeg reagerte på at de hadde null sosial distansering. De hadde med seg et musikkanlegg, danset og drakk alkohol på gaten, sier Wagenius.

Han sier han skjønner at det har vært en rar sommer for mange og at unge nå vil feste.

– Men nå er Oslo i ferd med å bli den «rødeste» byene i Europa. Da er det opprørende å se åpenbare brudd på smittevernrådende, sier Wagenius.

Han ringte politiet fordi han reagerte på at rådene om sosial distansering ikke ble fulgt.

Politiet i Oslo opplyser at de sendte en patrulje til stedet kl. 23.54. Festen ble avsluttet, men det ble ikke gitt noen pålegg.

Ber innbyggerne teste seg

Den negative utviklingen får tillitsvalgt for bydelsoverlegene i Oslo, Irene Teslo, til å komme med en sterk oppfordring til innbyggerne:

– Folk må være kjappe med å sette seg selv i karantene og teste seg ved de minste symptomer. Det er mange som nå har fått påvist korona, som bare har hatt milde symptomer, sier Teslo.

Irene Teslo er tillitsvalgt for bydelsoverlegene i Oslo. Håkon Mosvold Larsen

– Hva er milde symptomer?

– Lette luftveissymptomer. Det kan være at du har litt tett nese, litt vondt i halsen, eller hoster litt. Hvis du har slike symptomer, må du tenke at de kan være korona. Da bør du gjør to ting: Ta koronatest og sørg for å holde deg hjemme til du har fått svar på testen. Alle får svar på testen innen 1–3 dager, sier Teslo.

– Er folk flinke nok til å unngå situasjoner som kan spre smitte?

– Vi forstår at folk er lei og har behov for å være sosiale, men nå ber vi om hjelp. Vi sier ikke at folk ikke skal være sosiale, men at de følger anbefalte råd:

Vær få sammen.

Hold avstand.

Vask hendene.

Bruk munnbind på offentlig kommunikasjon.

Prioriter å møte andre ute i frisk luft.

Teslo understreker også at det er viktig å holde seg hjemme med forkjølelsessymptomer selv om koronatesten er negativ.

– Vi ønsker ikke spredning av virus som kan forveksles med korona hellers, sier hun.

