Matcher denne skriften med Bertheussens håndskrift? Nå skal ekspertene svare på det.

Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115.

Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev.

Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing.

Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld.

Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er 23. oktober.

Onsdag 30. september skal blant andre to journalister forklare seg i retten. Deretter kommer språkforsker Sylfest Lomheim. Han har vurdert språk i e-poster som ble sendt til mediene.