Brannvesenet ber folk slutte å ringe 110 fordi trær har veltet

Mange ringer nødnummeret om veltede trær i Oslo-området. Det må de slutte med, melder brannvesenet.

Treet veltet over både gangveien, støyskjermen og ringveien ved Radiumhospitalet. Ved 08-tiden var treet fjernet fra veien Hans O. Torgersen

26. sep. 2020 08:19 Sist oppdatert nå nettopp

Veltede trær skaper utfordringer flere steder i Oslo-området. Her har et tre blåst ned like ved Munkelia T-banestopp. Marita Valvik

110 kan benyttes ved akutte hendelser der liv eller helse er truet, påpeker brannvesenet i Oslo, Akershus og Bærum på Twitter. De ber folk slutte å ringe nødnummeret fordi trær har veltet.

– Vi mottar veldig mange telefoner fra folk som har opplevd vindfall, og som ønsker at brannvesenet skal komme og fjerne trær, sier Brede Bratli, vaktkommandør hos Brannvesenet i Oslo, Bærum og Asker.

De er bekymret for at nødnummeret blir blokkert dersom folk skal melde ulykker og branner.

– Hvor mange telefoner er det snakk om?

– Jeg tipper vi har hatt godt over 100 siden 07-tiden i morges. Det gjelder både Oslo, Asker og Bærum.

– Vi tar selvfølgelig de akutte oppdragene, men prioriterer det som truer liv og helse - som takplater som er i ferd med å blåse av tak eller vinduer der folk står og holder de fast, sier Bratli.

Det som gjelder å rydde opp på egen eiendom, må imidlertid folk håndtere selv.

– Vi minner om at folk selv er ansvarlige for å sikre egen eiendom og fjerne knekte trær og greiner, sier Bratli.

– Kontakt trefeller eller vaktmester for hjelp

– Hva skal man gjøre?

– Man kan kontakte trefeller eller vaktmesterfirmaer for hjelp til å rydde opp. Mange kjenner ikke til ansvaret man har for egen eiendom.

Brannvesenet får meldinger både om vindfall, løse gjenstander og overvann. «Vi prioriterer oppdrag der liv og helse er truet», skriver operasjonssentralen på Twitter.

Eier er selv ansvarlig for sikring/fjerning av vindfall og løse gjenstander på egen eiendom. Ved skade på kraftlinje, kontakt din strømleverandør, lyder oppfordringen.

Utfordringer på veiene

Høstens inntog har skapt en rekke utfordringer på veiene i Oslo og Viken denne helgen. Løv, vind og regn har ført til mye vann i veien. Flere steder har veltede trær blokkert for trafikken i morgentimene lørdag.

Oslofjordtunnelen ved Frogn og Asker i Viken er stengt som følge av oversvømmelser. Vegtrafikksentralen opplyser at tunnelen vil være stengt en stund fremover.

Også E6 mellom Trosterud og Furuset i Oslo i retning Gardermoen var en stund delvis stengt som følge av mye vann.

– Vi har litt oversvømmelser her og der og nedblåste trær, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Mikael Olsen til NTB i 7.45-tiden lørdag.

– I tillegg er Follotunnelen i retning Moss stengt på grunn av trafikkuhell, legger han til.

Mye løv gjør at slukene ikke får tatt unna alt vannet som har kommet gjennom natten.

– Det entreprenørene våre gjør mye, er å løsne tette sluk. Deretter flyter vannet egentlig bra, sier Olsen.

Sørgående løp på motorveien E6 ved Abildsø i Oslo var sperret på grunn av mye vann i veien. Hans O. Torgersen

Veltet tre dro med seg støyskjermen

Veltede trær gir problemer flere steder.

Blant annet er et kjørefelt på Nedre Rælingsvei ved Nordby i Follo stengt på grunn av et tre som har blåst over ende.

– Det er mannskaper på vei for å fjerne treet. Politiet er ikke på stedet, skriver Øst politidistrikt på Twitter klokken 7.37 lørdag morgen.

Et stort tre blåste natt til lørdag, like før klokken 4, over ring 3 ved Radiumhospitalet i Oslo. Treet blokkerte begge kjørefelt i vestgående retning.

Treet ble i morgentimene fjernet fra motorveien, men sperrer fortsatt gangveien.

Det veltede treet som sperret ringveien sørvest for Radiumospitalet i Oslo ble i morgentimene fjernet fra motorveien, men sperret fortsatt gangveien Hans O. Torgersen

Prioriterer store veier

Olsen sier at i de hektiske morgentimene vil store veier bli ryddet først. Han ber dem som er ute på veiene, om å tenke over hvilken rute de velger.

– Småveier vil ikke bli prioritert, sier han.

Også på T-banestrekningen mellom Holmen og Hovseter skaper et veltet tre forsinkelser.

– T-banen må kjøre på motspor, så her blir det forsinkelser, sier pressevakt i Sporveien, Jan Rustad til NTB.

– Det jobbes nå fortløpende med å fjerne det, legger han til.

– Kjør forsiktig

Vegtrafikksentralen advarer om forholdene på veiene i Oslo. Blant annet skaper mye vann utfordringer på E6 mellom Trosterud og Furuset.

Også i Follo og Øvre Romerike er det veltede trær og vann på veiene.

– Kjør forsiktig, oppfordrer Vegtrafikksentralen øst.

Det er sendt ut gult farevarsel for regn i østlandsområdet lørdag. Det er ventet mellom 40 og 60 millimeter regn på 12 timer.

