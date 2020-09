Veltede trær sperrer veier og forsinker T-banen lørdag morgen

Høstens inntog gir utfordringer på veiene i Oslo og Viken. Løv, vind og regn har ført til mye vann i veien. Flere steder blokkerer veltede trær for trafikken.

Det veltede treet som sperret ringveien sørvest for Radiumospitalet i Oslo ble i morgentimene fjernet fra motorveien, men sperret fortsatt gangveien. Hans O. Torgersen

NTB

26. sep. 2020 08:19 Sist oppdatert nå nettopp

Oslofjordtunnelen ved Frogn og Asker i Viken er stengt som følge av oversvømmelser. Også E6 mellom Trosterud og Furuset i Oslo i retning Gardermoen var en stund delvis stengt som følge av mye vann.

– Vi har litt oversvømmelser her og der og nedblåste trær, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Mikael Olsen til NTB i 7.45-tiden lørdag.

– I tillegg er Follotunnelen i retning Moss stengt på grunn av trafikkuhell, legger han til.

Mye løv gjør at slukene ikke får tatt unna alt vannet som har kommet gjennom natten.

– Det entreprenørene våre gjør mye, er å løsne tette sluk. Deretter flyter vannet egentlig bra, sier Olsen.

Sørgående løp på motorveien E6 ved Abildsø i Oslo var sperret på grunn av mye vann i veien. Hans O. Torgersen

Veltet tre dro med seg støyskjermen

Veltede trær gir problemer flere steder.

Blant annet er et kjørefelt på Nedre Rælingsvei ved Nordby i Follo stengt på grunn av et tre som har blåst over ende.

– Det er mannskaper på vei for å fjerne treet. Politiet er ikke på stedet, skriver Øst politidistrikt på Twitter klokken 7.37 lørdag morgen.

Et stort tre blåste natt til lørdag, like før klokken 4, over ring 3 ved Radiumhospitalet i Oslo. Treet blokkerer begge kjørefelt i vestgående retning.

– Treet har falt fra nordsiden av veien. Ring 3 kan bli stengt noen timer forbi her, til veien er ryddet. Her må mannskapene frem med motorsagen, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han forteller at treet også har tatt med seg deler av støyskjermen, som også ligger i veibanen. Ved 6-tiden lørdag morgen er det mulig å kjøre forbi i ett felt, men veien kan bli stengt igjen når treet skal fjernes.

Forsinkelser på T-banen

Også på T-banestrekningen mellom Holmen og Hovseter skaper et veltet tre forsinkelser.

– T-banen må kjøre på motspor, så her blir det forsinkelser, sier pressevakt i Sporveien, Jan Rustad til NTB.

– Det jobbes nå fortløpende med å fjerne det, legger han til.

Rustad forteller at det i løpet av natt til lørdag flere steder har blåst ned trær langs T-banesporene, men ingen andre strekninger er blokkert.

Prioriterer store veier

Olsen sier at i de hektiske morgentimene vil store veier bli ryddet først. Han ber dem som er ute på veiene, om å tenke over hvilken rute de velger.

– Småveier vil ikke bli prioritert, sier han.

Også på T-banestrekningen mellom Holmen og Hovseter skaper et veltet tre forsinkelser.

– T-banen må kjøre på motspor, så her blir det forsinkelser, sier pressevakt i Sporveien, Jan Rustad til NTB.

– Det jobbes nå fortløpende med å fjerne det, legger han til.

– Kjør forsiktig

Vegtrafikksentralen advarer om forholdene på veiene i Oslo. Blant annet skaper mye vann utfordringer på E6 mellom Trosterud og Furuset.

– Mye vann i veibanen i retning mot Gardermoen. Trafikken kan passere i venstre felt, skriver Vegtrafikksentralen øst på Twitter i 7.30 tiden lørdag.

Men det er ikke bare hovedstaden som er rammet. Også i Follo og Øvre Romerike er det mye veltede trær og vann på veiene.

– Kjør forsiktig, oppfordrer Vegtrafikksentralen øst.

Det er sendt ut gult farevarsel for regn i østlandsområdet lørdag. Det er ventet mellom 40 og 60 millimeter regn på 12 timer.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding