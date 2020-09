Kommunelegen advarer pensjonister mot lange bussturer

Kommuneoverlegene ser ingen grunn til å kritisere arrangøren etter koronautbruddet i Rogaland. – Men slik smittesituasjonen er nå, ville jeg tenkt meg grundig om før jeg dro på denne typen busstur, sier Hans Petter Torvik.

(Stavanger Aftenblad): Tirsdag kveld ble det på en pressekonferanse i Stavanger opplyst at 31 av 40 personer på en busstur som gikk over flere dager, har testet positivt på covid-19. Onsdag morgen meldes det om at ytterligere to personer er smittet, hjemmehørende i Flekkefjord, skriver Stavanger Aftenblad.

Smitten ble oppdaget da en kvinne på 75 år ble lagt inn på sykehuset i Førde med et illebefinnende. I etterkant ble alle om bord i bussen testet. 33 har nå testet positivt.

