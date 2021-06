270 anmeldelser for brudd på karantenehotell-plikten – de fleste blir henlagt

Park Inn by Radisson Oslo Airport er et av hotellene ved Gardermoen som blir brukt som karantenehotell. Øst politidistrikt har opprettet 270 anmeldelser for brudd på plikten til å gjennomføre karantenen på karantenehotell. Foto: Annika Byrde, NTB

Øst politidistrikt har opprettet 270 anmeldelser for brudd på plikten til å oppholde seg på karantenehotell. De fleste av sakene blir henlagt.

Av de 270 anmeldelsene har åtte fått bot på 20.000 kroner, og to har fått påtaleunnlatelse, opplyser Øst politidistrikt. Politidistriktet har karantenehotellene ved Gardermoen.

Det gjenstår fortsatt etterforskning i en del av sakene, men en god del av sakene blir henlagt.

Det skyldes blant annet at mange av anmeldelsene blir opprettet uten at det er tid til å gjøre særlige undersøkelser mens grensekontrollen pågår, opplyser politiet. Når de i etterkant av kontrollen får anledning til å undersøke, er det ofte at de ikke finner grunnlag eller nok bevis for å straffeforfølge.

Forvirring om hva som gjelder

I tillegg sier politiet at flere av anmeldelsene har vært mangelfulle. Forvirring rundt hvilke regler som gjelder og hvilke man er juridisk bundet av på karantenehotell, førte til at regjeringen sendte ut et rundskriv om karantenehotellene.

Også feilanmeldelser der personen har gjennomført karantene på et annet hotell enn man trodde, fører til henleggelse.

Ordningen med karantenehotell er avviklet for personer som har vært på reise i EØS og Schengen, men gjelder fortsatt for personer som har vært på reise i andre land, inkludert Storbritannia.

... Men noen får bot

Vest politidistrikt har gitt ni menn og to kvinner hvert sitt forelegg på 20.000 kroner for manglende opphold på pliktig karantenehotell.

Ni av dem kom til Bergen med fly til Flesland, mens de siste to ankom med danskebåten, opplyser politidistriktet.

– De innreisende har ulike begrunnelser for å ikke dra på karantenehotell. Noen mener at de ikke er trygge på hotellene, mens andre mener at det ikke medfører risiko for smitte ved ta karantenen i egen bolig, sier politiadvokat Laila Skeie til Bergensavisen.

– Men nå er det nå engang slik regelverket er, og da må man følge det, sier Skeie.

Så langt har én nektet å vedta boten. Til Bergens Tidende sier politiadvokaten at de vil gjøre en ny vurdering, og at saken går til retten dersom vedkommende fortsatt ikke vil vedta boten.

Hun forteller at politiet har flere lignende saker som ikke er ferdig behandlet.