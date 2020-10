Baneheia-dømte Viggo Kristiansens begjæring om gjenopptakelse behandles

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker møtes tirsdag for å fortsette behandlingen av Baneheia-dømte Viggo Kristiansens sjette begjæring om gjenopptakelse. Kommisjonens leder Siv Hallgren (bildet) sier at det er opp til påtalemyndigheten å avgjøre hva de vil gjøre om saken gjenåpnes. Foto: Terje Bendiksby / NTB