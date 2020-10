Tre personer er pågrepet etter drapet i Kristiansand

Dan Eivind Lid ble funnet død lørdag 3. oktober. De siktede er kjent for politiet i Kristiansand. En av dem nekter straffeskyld.

20. okt. 2020 13:01 Sist oppdatert 7 minutter siden

KRISTIANSAND (Fædrelandsvennen): Flere personer er pågrepet etter drapet på Dan Eivind Lid (48) i Kristiansand.

Lid ble funnet død i sin leilighet i Suldalen lørdag 3. oktober. Han var en kjent aktivist i Sian (Stopp Islamiseringen av Norge).

Politiet holdt pressekonferanse på politihuset i Kristiansand klokken 14 tirsdag ettermiddag.

– Vi har nå pågrepet tre personer som er siktet for drapet på Dan Eivind Lid, sier politiadvokat Morten Formo.

Politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt under pressekonferansen tirsdag. Foto: Jacob J. Buchard

Siktet for drap eller medvirkning til drap

Alle er siktet for drap eller medvirkning til drap. De er i 30-, 40- og 50-årene. De er kjent for politiet fra før, men politiet vil ikke si noe om personene tilhører et bestemt miljø.

To av personene er tidligere domfelt.

– Politiet er ikke ferdig med å avhøre de siktede. Det er for tidlig å si noe om motivet for drapshandling, men det er ingenting som tyder på at handlingen var politisk motivert, sier Formo.

Politiadvokaten vil ikke si om de pågrepne er norske statsborgere.

Nils Anders Grønås, Knut Henning Larsen og Torleiv Drangsland er oppnevnt som forsvarere for de tre mennene.

– Siktede erkjenner ikke straffskyld, og stiller seg uforstående til siktelsen. Utover dette har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, opplyser advokat Torleiv Drangsland, som er forsvarer for én av de pågrepne mennene, til Fædrelandsvennen tirsdag ettermiddag.

Sian-profil Dan Eivind Lid (48) ble funnet drept i sin egen leilighet lørdag 3. oktober. Her avbildet i Markens i august. Foto: Jacob J. Buchard.

Fremstilles for varetektsfengsling

De tre personene vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag eller torsdag.

Til Fædrelandsvennen sier Formo at pågripelsene, som alle skjedde i Agder, foregikk udramatisk. Den ene personen ble pågrepet mandag, de to andre tirsdag.

– Det er politiets etterforskning som er bakgrunn for pågripelsene. Utover det vil jeg ikke si noe mer om dette, sier politiadvokaten.

– Har disse blitt avhørt om siktelsen som går på drap?

– Det pågår avhør på nåværende tidspunkt. Det vil foregå utover dagen og morgendagen, sier Formo til Fædrelandsvennen.

Han sier videre at han ikke er kjent med om personene har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Kripos bistår

Politiet avventer også flere resultater av de tekniske undersøkelsene samt den endelige obduksjonsrapporten.

Kripos vil bistå Agder politidistrikt i den videre etterforskningen.

Dan Eivind Lid ble funnet død i Gamle Mandalsvei i Suldalen i Kristiansand lørdag 3. oktober. Her er krimteknikere på stedet mandag 5. oktober. Foto: Tormod Flem Vegge

Drapsetterforskning

Det var på en pressekonferanse for drøyt to uker siden, mandag 5. oktober, at Agder politidistrikt bekreftet at dødsfallet til Sian-profil Dan Eivind Lid ble etterforsket som et drap.

48-åringen ble funnet død av en kamerat ved 13-tiden lørdag 3. oktober. Politiet har konkludert med at dødstidspunktet var mellom klokken 05 og 06, altså om lag sju timer før han ble funnet.

Dan Eivind Lid var et kjent medlem av Sian og deltok på en rekke demonstrasjoner med organisasjonen. Politiet har tidligere gått langt i å avvise at det kan ligge et politisk motiv bak drapet, men har sagt at de holder alle muligheter åpne.

Se pressekonferansen i opptak her:

Hagle

Dan Eivind Lid skulle natten før han ble funnet død møte en person som ville kjøpe en hagle av ham, fortalte en venn av avdøde til Fædrelandsvennen.

– Han skulle selge ei avsagd hagle natt til lørdag. Han fortalte meg fredag at «noen» skulle komme og hente den natt til lørdag, sa vennen.

Fra andre kilder er Fædrelandsvennen kjent med at Lid nylig hadde tilkjennegitt at han var i besittelse av ei avsagd hagle.

Politiet har ikke ønske å kommentere opplysninger om at Lid skulle møte noen knyttet til ei hagle.

Leiligheten der Lid ble funnet død ligger i Suldalen i Kristiansand. Foto: Jacob J. Buchard