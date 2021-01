Smitten øker kraftig: Nå kommer flere nye, strenge hastetiltak.

Smittetrykket går rett til værs. Derfor foreslås nå flere nye strenge tiltak, blant annet maks fem personer i private sammenkomster.

3. jan. 2021 17:15 Sist oppdatert nå nettopp

Norge innleder 2021 med nye og dramatiske tiltak for å stoppe pandemien. Helsedirektoratet foreslår flere tiltak, som skal gjelde i minst to uker fremover:

Maks fem personer på private sammenkomster.

Maks ti personer på innendørs arrangementer. Men dersom man har fastmonterte seter, kan det være 200 personer.

Forbud mot skjenking av alkohol nasjonalt.

Alle universiteter og høgskoler skal kun ha digital undervisning der det er mulig. Det samme gjelder videregående skoler og ungdomsskoler.

Alle unødvendige reiser skal unngås, og alle som kan det skal bruke hjemmekontor.

Regjeringen skal kl. 18.00 ha pressekonferanse. Da blir klart om politikerne følger de nye anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Men alt tyder på at politikerne følger de fleste rådene fra sine fagfolk denne gang.

Flere smittetiltak innføres nå for å hindre smitteveksten i Norge. Foto: Bjørge, Stein

Derfor skjerpes tiltakene

FHI anslår at 1200- 400 personer blir smittet i morgen 5. januar.

Norge har nå et reproduksjonstall på 1,3. Det betyr at smittetrykket nå er like høyt eller høyere som da Norge delvis ble stengt ned i starten av november.

Andelen positive tester går oppover.

28. og 29. desember var 6,4 prosent av de testede positive, ifølge FHI.

Smittetallene er dessuten høye, selv om testnivået har vært lavt gjennom romjulen.

Er det noen lyspunkter?

Selv om de viktigste pilene nå peker klart i feil retning, er det enkelte viktige lyspunkter, viser FHIs siste ukesrapport.

Norge har fortsatt et relativt lavt smittenivå blant de eldre og mest sårbare.

«Det er behov for umiddelbare tiltak for å begrense ytterligere smittespredning som er forventet å komme i etterkant av julen og i forbindelse med at ulike aktiviteter i samfunnet starter opp igjen den første uke i januar», skriver Helsedirektoratet.

FHI og Helsedirektoratet er «urolige» for at epidemien kan komme ut av kontroll i flere kommuner og regioner de neste to ukene.

Bak tiltakene ligger også frykten for økt importsmitte og den nye virusvarianten fra Storbritannia.

Fra 1. januar til 10. januar er det ventet 120 fly fra Polen og Lituaen, som har et svært høyt smittenivå.

Før nyttår innførte regjeringen også obligatorisk testing ved innreise til Norge.

I tillegg har vaksinasjonen startet. Dette øker belastningen for helsevesenet i kommunene, samtidig som de må håndtere flere nye utbrudd.

Kun 83 av de 3108 nye smittetilfellene i uke 52 var 80 år eller eldre.

Smittetrykket nå er høyest i aldersgruppene 13–19 år, 20–39 år og 40–59 år.

Stabilt antall pasienter. Dette er en viktig forklaring at antallet nye pasienter gikk noe ned i uke 52, for så å øke litt i romjulen. 62 nye pasienter ble innlagt i uke 52, mot 89 uken før. I Oslo har antallet nye pasienter gått ned i flere uker.

Færre dødsfall. 18 dødsfall ble rapportert i uke 52. Det noen flere enn i uke 51. Men dødstallene er fortsatt langt lavere enn i ukene 47–50. Og dødeligheten er fremdeles mye lavere enn i våres.

«Det er likevel verdt å nevne at antall innleggelser kan øke raskt, noe vi nylig har observert i Danmark», skriver Helsedirektoratet.

I store deler av Norge er det fortsatt ingen eller svært liten smitte. I 182 kommuner ble det ikke påvist et eneste nytt tilfelle i uke 51 eller 52.

Av de 172 kommunene som meldte om nye smitte, hadde dessuten 92 kommuner færre enn fem tilfeller.

Men mange kommuner har ikke rapportert smittetall i rom julen. Flere kommuner rapporterer at har kapasitetsproblemer, og sliter med å gjennomføre tester, smittesporing og karantenetiltak.