Politiet: Det blir stille og trist fremover

Det blir ikke lett etter de savnede i Gjerdrum de nærmeste dagene.

6. jan. 2021 11:49 Sist oppdatert nå nettopp

Av de ti som ble meldt savnet etter leirskredet i Gjerdrum for en uke siden, er tre fremdeles ikke funnet.

Frem til i tirsdag formiddag hadde letemannskapene håp om å finne overlevende, men på en pressekonferansen tirsdag ettermiddag kom det kontrabeskjed.

Da sa politiet at det ikke er lenger håp om å finne overlevende etter skredet.

Politiet sa også at søket går over i en ny fase, og politiet vil nå bruke tid på å legge planer for hvordan dette skal gjøres.

Også Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) er til stede på pressekonferansen onsdag.

Tirsdag ettermiddag meddelte politiet at det ikke lenger er håp om å finne overlevende etter leirskredet. Nå starter en ny fase i søket etter de tre savnede. Foto: Dan P. Neegaard

Det var Østensen som innledet pressekonferansen. Han gjentok at nå har letearbeidet gått over i en ny fase der kommunen vil spille en mer aktiv rolle. Det betyr mindre eksterne ressurser.

Østensen er også opptatt av å komme tilbake til en normal hverdag.

– Vi fortsetter arbeidet med å gjøre tilværelsen normal for så mange av våre innbyggere som mulig, sa Østensen.

Han nevnte særlig skolebarn som han ønsker får en mer normal hverdag.

Kommunen bistår også politiet med etterforskningen av saken. Torsdag frigjør kommunen 1000 relevante dokumenter.

Politiet: Skal ikke lete mer denne uken

Politiet har som mål at å finne de siste tre savnede. Det sa innsatsleder Marit Stoltenberg.

Innsatsleder Marit Stoltenberg orienterer pressen om raset onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Letemannskapene tok tirsdag kveld en pause fra videre leting. Det vil ta noen dager før redningsmannskapene gjenopptar letingen. Dette fordi nå blir det en annen risikovurdering for dem som skal jobbe i gropen. Det skal være sikkert og trygt for dem som skal jobbe på stedet.

– Vi har tatt en fot i bakken her. Vi gjennomgår den informasjonen vi har allerede, som etterretning og etterforskning. Vi har håp om å finne dem vi savner, sa Stoltenberg.

– Trist i gropen

Letingen gjenopptas tidligst over helgen.

– Vi har forståelse for at den ventetiden som nå blir, blir veldig krevende for mange. Særlig for pårørende. Vi er i tett dialog med de pårørende. De er informert om de vurderingene vi gjør oss her. Vårt mål er å finne flere, men pr. nå vil ikke det synes i gropen som vil stå stille og trist fremover.

NVE jobber fremdeles med grunnundersøkelser på områder som er evakuert, men som ikke er direkte rammet av skredet. Dette for å vurdere muligheten til å frigjøre noen av de evakuerte områdene.

NVE vil heller ikke ha døgnvakt ved gropen.