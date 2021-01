Følg politiets pressekonferanse direkte fra Gjerdrum kl. 12

Det har ikke vært nye søk i skredområdet ved Ask i Gjerdrum på Romerike natt til onsdag. Nå informerer politiet om siste nytt fra skredkatastrofen.

6. jan. 2021 11:49 Sist oppdatert nå nettopp

Av de ti som ble meldt savnet etter leirskredet i Gjerdrum for en uke siden, er tre fremdeles ikke funnet.

Frem til i tirsdag formiddag hadde letemannskapene håp om å finne overlevende, men på en pressekonferansen tirsdag ettermiddag kom det kontrabeskjed.

Da sa politiet at det ikke er lenger håp om å finne overlevende etter skredet.

Politiet sa også at søket går over i en ny fase, og politiet vil nå bruke tid på å legge planer for hvordan dette skal gjøres.

Også Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) er til stede på pressekonferansen onsdag.

Tirsdag ettermiddag meddelte politiet at det ikke lenger er håp om å finne overlevende etter leirskredet. Nå starter en ny fase i søket etter de tre savnede. Foto: Dan P. Neegaard

Det var Østensen som innledet pressekonferansen. Han gjentok at nå har letearbeidet gått over i en ny fase der kommunen vil spille en mer aktiv rolle.

– Vi fortsetter arbeidet med å gjøre tilværelsen normal for så mange av våre innbyggere som mulig, sa Østensen.

Han nevnte særlig skolebarn som han ønsker får en mer normal hverdag.