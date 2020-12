Streikende prester samlet seg utenfor kirken i Asker

Om lag 20 streikende prester, diakoner, kirkemusikere og andre kirkeansatte deltok i en markering utenfor Asker kirke på julaften.

Streikende prester, diakoner, kirkemusikere og andre kirkeansatte fra hele Oslo-området var utenfor Asker kirke julaften. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Nå nettopp

– Vi har stått og sunget og delt ut engler. Det er mange som stopper og gir tomler opp. Det ser ut som at folk til dels vet hva vi holder på med, sier Heinke Foertsch, prest i Ellingsrud og Furuset kirker og fungerende nestleder i Fagforbundet Teologene, til NTB.

Hun forteller at det var mye trafikk på kirkegården til tross for avlyste gudstjenester og at det er viktig for de å vise sympati med dem som vanligvis bruker kirken.

– Vi står i streiken fordi vi håper at det vil hjelpe til at det får julefeiring også framover. Det handler om rekruttering, sier hun

Bakgrunnen for streiken er at arbeidsgiveren fra september neste år ikke vil forlenge en avtale som sikrer alle nyansatte en permanent lønnskompensasjon på mellom 40.000 og 60.000 kroner. Den ble innført da man avskaffet ordningen med presteboliger.

Hvordan er det å ikke jobbe på julaften i år?

– Det er et stort savn, sier Foertsch.

De streikende sang og delte ut engler til forbipasserende. Foto: Fredrik Hagen / NTB