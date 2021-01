Søket etter fem personer utvides: - Dette er fortsatt en redningsaksjon

En person ble funnet omkommet i rasområdet søndag morgen. Fem er fortsatt savnet.

Kenneth Wangen, innsatsleder fra Øvre Romerike brann og redning og innsatsleder i Øst politidistrikt, Ivar Myrbø. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

3. jan. 2021 07:24 Sist oppdatert nå nettopp

Rasområdet i Gjerdrum er en blanding av halvfaste masser en kan stå på og en suppe av leire. Det er fullt av vrakrester etter ni bolighus. En knust sofa, en pinnestol, en ødelagt bil. Det er ikke mulig å se om man har fast grunn under bena eller ei - et tynt lag med snø dekker området.

Likevel har søket etter de siste fem savnede pågått for fullt hele dagen.

– Brannvesenet har vært inne i boliger i løpet av søndagen uten å finne noen, fortalte innsatsleder Kenneth Wangen fra Øvre Romerike brann og redning på en pressekonferanse kl. 1245.

– Det er en veldig vanskelig jobb, og ikke helt risikofritt. Vi har en ganske bra fremgang på søket. Vi vil fortsette å jobbe utover kvelden og natten.

Skredet er fortsatt aktivt

Det er et risikabelt arbeid. Skredkantene er fremdeles aktive, påpeker geotekniker Toril Wiig i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Det er kontinuerlig overvåkning av skredområdet, og risiko vurderes kontinuerlig under operasjonene. Redningsarbeidet er utført i henhold til de planer som er lagt, skriver hun i en epost til Aftenposten.

– Det er ingen økt stabilitiet i redningsområdene, understreket Toril Hoffshagen fra NVE på pressekonferansen.

Gjennom hele natt til søndag undersøkte eksperter fra fra Oslo brann- og redningsetat stedene der redningshunder markerte lørdag. På det siste markeringspunktet, like før klokken 06 søndag morgen, fant de en omkommet person.

Innsatsleder Kenneth Wangen fra Øvre Romerike brann og redning. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Fem redningsteam i arbeid

Søket utvides søndag. Det er etablert en ny sektor for søk litt lenger nord i rasområdet. Dermed vil redningsarbeidet pågå i to deler av rasgropen.

– Trykket fortsetter med samme tyngde på det samme stedet, med tre team. Så har vi to andre team som er nordover på et annet interessant sted, hvor en hund har gjort markeringer, sa innsatsleder Kenneth Wangen fra Øvre Romerike brann og redning.

Det er i første omgang snakk om en husklynge som er særlig interessant. Hundene leter i områder som politiet vurderer er hensiktsmessig på bakgrunn av funn og etterretning.

Wangen forteller at det er særlig risikofylt å drive redningsarbeid på nordsiden. Derfor har de forsiktig beveget seg nordover i rasområdet.

På en pressekonferanse klokken 09 søndag fortalte politiet og brannvesenet om funnet av den omkomne og arbeidet videre.

– Vi holder fullt trykk for å finne de som er i raset. Dette er fortsatt en redningsaksjon, sa Wangen.

På pressekonferansen klokken 1245 understreket politiets innsatsleder Ivar Myrbø det samme:

– Dette er fortsatt en redningsaksjon.

Spesialkjøretøy for brolegging fotografert i skredområdet ved 23.30-tiden lørdag kveld. Foto: Jil Yngland / NTB

Han fortalte at ekspertene på søk har lett i hele natt.

– Vi har også hatt hund inne i raset hele natten. Det var basert på interessepunkter vi hadde fra hund i går kveld, sier Wangen.

Fem personer funnet hittil

31 år gamle Eirik Grønolen ble funnet død i skredområdet fredag. Ytterligere tre personer ble funnet døde lørdag ettermiddag og kveld. Fem personer er fortsatt savnet.

Samtlige funn av omkomne har skjedd takket være søk med spesialtrente hunder. De har markert på en rekke steder nede i skredområdet før spesialistene fra brannvesenet har gått inn.

Fakta Leirskredet i Gjerdrum

* Politiet fikk melding om leirskredet på Ask i Gjerdrum like før klokken 3.59 natt til onsdag 30. januar. * Onsdag kveld fikk ti personer status som savnet. * Fredag ettermiddag ble en person funnet omkommet i skredmassene. Lørdag ble ytterligere to funnet omkommet i skredområdet. Søndag morgen ble en femte person funnet omkommet. * Søndag pågår redningsaksjonen med full styrke. Politiet sier de fortsatt leter etter overlevende. * Det er evakuert rundt 1.000 personer. Det gjøres løpende vurderinger av evakueringssonen. Vis mer

Har hentet ut kjæledyr

Brannvesenet og frivillige har i morgentimene søndag tatt seg inn i evakuerte hus i det avsperrede området. Flere kjæledyr er hentet ut fra boligene, opplyser politiet til Aftenposten.

Klokken 10 søndag ble for øvrig en politihund skadet. Den har ikke fått alvorlige skader, hunden ble sendt til veterinær.

Rundt midnatt natt til søndag kjørte Forsvaret inn i skredområdet i Gjerdrum med et kjøretøy utrustet for brolegging. Kjøretøyet bemannes av personell fra ingeniørbataljonen i Forsvaret. Veien som legges ut gjennom rasområdet skal gjøre det mulig for letemannskapene å ferdes tryggere i det ustabile leirskredet.