Vaksinenyhetene kommer på løpende bånd. Dette er de viktigste endringene for deg.

De siste dagene har det skjedd en rekke endringer knyttet til koronavaksinene – både i Norge og ellers i verden.

De siste dagene har det kommet flere gledelige vaksinenyheter. Foto: Heiko Junge, NTB

Da Norge våknet opp tirsdag 4. mai, hadde 1.379.744 nordmenn mottatt første vaksinedose. 369.537 av dem er fullvaksinerte, viser Folkehelseinstituttets (FHI) statistikk.

De siste dagene har det kommet flere nyheter både for de vaksinerte, og de som venter på å bli vaksinert.

De vaksinerte

For disse gruppene ble det ved midnatt innført nye regler om de har vært i kontakt med en koronasmittet.

Dette gjelder nå for de over 350.000 fullvaksinerte:

Fullvaksinerte slipper nå å gå i smittekarantene om de har nærkontakt med en smittet.

Fullvaksinerte trenger heller ikke å ta koronatest om de har vært i nærkontakt med en smittet.

Fullvaksinerte trenger heller ikke å forholde seg til enmetersregelen når de er med andre fullvaksinerte i private hjem.

De kan også ha nær sosial kontakt med uvaksinerte i private hjem, men i det offentlige rom er det vanlige regler som gjelder.

Lettelsen gjelder derimot ikke for personer som kommer til Norge. Innreisekarantenen gjelder altså fortsatt.

Dette gjelder for de over 1 million delvaksinerte:

Delvaksinerte (kun én dose) som har tatt vaksinen for mellom tre og 12 uker siden, kan fritas smittekarantene om de tar en PCR-test mellom tre og syv døgn etter siste nærkontakt med en smittet.

For ikke-vaksinerte gjelder de vanlige koronareglene.

Endret råd for gravide og personer med Downs syndrom

Tirsdag endret FHI rådene sine for om gravide bør vaksineres.

Tidligere har vaksinasjon kun blitt vurdert for gravide med underliggende helsetilstander. Men gravide har noe høyere risiko for sykehusinnleggelse dersom de får korona, enn kvinner som ikke er gravide.

Derfor åpner FHI fra tirsdag av mer opp for at alle gravide kan vurdere vaksinasjon i samråd med lege. FHI baserer endringen blant annet på at studier har vist at vaksinasjon er trygt for både den gravide og fosteret.

– Selv om den gravide ikke har underliggende sykdommer som øker faren for å bli alvorlig syk av covid-19, bør den gravide vurdere vaksinasjon dersom man bor i et område med mye smitte og ikke kan redusere sin kontakt med andre, sier lege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Helena Niemi Eide, i en pressemelding.

Rådet for gravide er derfor nå at vaksinering kan overveies for den enkelte.

Gravide bør nå overveie vaksinering om fordelene overgår ulempene, er det nye rådet fra FHI. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Personer med psykisk utviklingshemning har ikke tidligere vært en del av risikogruppen.

Mandag kom FHI med en klar anbefaling om å vaksinere alle med Downs syndrom som er 16 år og eldre. Grunnen er blant annet sykdommer knyttet til nedsatt hostekraft eller lungefunksjon.

«Alle personer med Downs syndrom som er 16 år og eldre, er derfor prioritert for vaksinasjon», skriver FHI i sin vurdering.

Endret tid før andre dose

Mandag gjorde også Helse- og omsorgsdepartementet endringer i vaksinestrategien. Der tidsintervallet mellom første og andre dose av Pfizer og Moderna-vaksinene tidligere var seks uker, vil den nå økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år.

Dette skal få vaksineringen til å skyte fart.

Endringen gjør at personer i aldersgruppen 18–44 år vil kunne få første vaksinedose fem uker tidligere. De kan nå få den allerede i juli istedenfor august.

Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at de under 65 år som fikk første dose før mandag må ta andre dose etter seks uker.

Dette har skjedd i verden

I Danmark ble det mandag klart at Janssen-vaksinen er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet til våre naboer i sør. Like etterpå gikk et flertall i Folketinget inn for at dansker frivillig kan vaksineres med både Astra Zeneca og Janssen-vaksinen om de ønsker. En slik ordning kan være på plass i løpet av mai.

Både i EU og USA vurderer man nå vaksinering av ungdom i alderen 12–15 med Pfizer-vaksinen. I EU vil en avgjørelse trolig vente til juni. I USA kan godkjenningen komme allerede neste uke.

Tirsdag kom nyheten om at EUs legemiddelbyrå har startet en løpende vurdering av den kinesiske Coronavac-vaksinen fra firmaet Sinovac. Vaksinen er én av fire vaksiner som nå vurderes. Fra før av er fire vaksiner godkjent (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca og Janssen).

Kilder: Aftenposten, NTB, FHI og Helse- og omsorgsdepartementet