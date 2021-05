Drapstiltalt mor i retten: Vi skulle alltid være sammen

Svært nedbrutt og i bruddstykker fortalte den tiltalte moren om dagen da sønnene på ett og sju år ble funnet drept på Lørenskog i fjor sommer.

Tingrettsdommer Anja Bech og rettspsykiater Harald Brauer under rettssaken mot en kvinne i 30-årene som er tiltalt for å ha drept sine to sønner i Lørenskog i juli 2020. Foto: Berit Roald / NTB

Gang på gang gjentok kvinnen i 30-årene at hun ikke vil leve lenger da saken startet i Romerike og Glåmdal tingrett mandag. Tiltalt for å ha drept sine to sønner på ett og sju år i fjor sommer, forklarte kvinnen at det var lite hun husket fra dagen den 18. juli og den påfølgende natten da alt skjedde.

Hun erkjente ikke straffskyld etter tiltalen, men sa at det ikke kunne være andre enn hun selv som sto bak.

– Jeg husker ikke, men det må jo ha vært meg, svarte kvinnen som gang på gang brast i fortvilet gråt under den nesten fire timer langte forklaringen.

Husket blodig pute

Brannmannskaper fant kvinnen inne i den røykfylte leiligheten på Finstadjordet tidlig om søndagsmorgenen etter at brannalarmen hadde gått og sprinkleranlegget var blitt utløst. Begge guttene ble funnet kalde og livløse. De ble båret ut, men gjenopplivingsforsøk førte ikke frem. Moren var påført alvorlige skader med kniv og ble brakt til sykehus.

Siden har hun vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus og ble fremstilt i retten, ifølge forsvareren Gunhild Lærum, tungt medisinert. Selv har hun i dag ingen klar erindring av hva som skjedde, men gjenga små brokker av at hun i dag kan fornemme følelsen av vann og en pute med hennes eget blod.

Sakkyndige, som skal forklare seg under saken, har erklært kvinnen strafferettslig tilregnelig på tiden for drapene. Under innledningsforedraget mandag sa aktor, statsadvokat Ane Evang, at påtalemyndigheten mener kvinnen også hadde planlagt drapene i forveien.

Statsadvokat Ane Evang (t.v.) og forsvarsadvokat Gunhild Lærum under rettssaken mot kvinnen som er tiltalt for å ha drept sine to sønner i Lørenskog i fjor sommer. Foto: Berit Roald / NTB

Fire avskjedsbrev

I retten mandag gjentok kvinnen flere ganger at det ikke var meningen at hun skulle overleve, men dø samtidig med sønnene. Hun hadde etterlatt seg fire avskjedsbrev på kjøkkenet – til moren, søsteren, svigerforeldrene og eksmannen. Evang var spesielt interessert i få belyst om disse brevene var skrevet mens guttene fremdeles var våkne.

Som bakgrunn for det dramatiske og tragiske valget oppga kvinnen et problemfylt ekteskap og en separasjon som hadde tømt henne for krefter og livslyst. Allerede i 2019 hadde hun tenkt på å ta sitt eget liv, men sa hun ikke stolte på at eksmannen ville greie å ta vare på sønnene dersom hun gikk bort, og at hun ikke hadde noen tiltro til mannens nye kjæreste.

– Jeg var redd. Det kunne skje så mye med dem og så ville ikke mammaen deres være der, svarte kvinnen på Lærums spørsmål.

Hun sa at hun hver dag ber om tilgivelse for det hun har gjort, men la samtidig til at hun er overbevist om at guttene hennes befinner seg på et bedre sted, og at hun snart vil følge etter for å være sammen med dem for alltid.

– Sånn det er nå, så er jeg sint for at jeg overlevde. At jeg sitter her, sa tiltalte.

Rettspsykiatrisk sakkyndig Pål Grøndahl og forsvarsadvokat Gunhild Lærum under dobbeltdrapssaken som startet mandag i Romerike og Glåmdal tingrett. Foto: Berit Roald / NTB

Eksmannen siktet

Kvinnen er også tiltalt for at hun forut for drapene skal ha overført 115.000 kroner fra kontoen til den eldste sønnen og til seg selv. Videre er hun tiltalt for å ha forsøkt å legge skylden for drapene på eksmannen etter at hun i ambulansen til sykehuset fortalte at han hadde vært i leiligheten og skadet henne.

Feilaktig ble mannen siktet for grov kroppsskade mot ekskona og for å ha drept barna.

Mannen følger rettssaken fra et annet rom i tingretten og skal forklare seg senere under saken. Det er satt av i alt fem dager til rettsforhandlingene.