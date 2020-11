FHI: De som bor alene, bør ikke klemme flere enn to-tre personer

Folkehelseinstituttet (FHI) presiserte onsdag hvor mange du kan omgås som normalt og være fysisk nær.

Avdelingsdirektør Line Vold, Folkehelseinstituttet (FHI) under en pressekonferanse om håndteringen av koronasituasjonen. Foto: Terje Pedersen

Nå nettopp

Folkehelseinstituttet (FHI) kom onsdag med et knippe nye smitteråd.

Samtidig har FHI presisert hva som menes med «dine nærmeste», som du kan omgås som normalt og være fysisk nær.

Det omfatter dem du bor med og eventuelt kjæresten din.

De som bor alene, bør kun ha 2–3 personer de er fysisk nær. Det bør være de samme personene over tid, skriver FHI i en pressemelding.

Denne presiseringen gjelder altså dem du kan kysse og klemme på som normalt og er uavhengig av andre påbud og anbefalinger, f.eks. hvor mange gjester man kan ha på besøk.

Ifølge overlege Trude Arnesen er ikke regelen ny, men en presisering. Hun begrunner den med at ulike kulturer har ulik oppfatning av hvor mange som regnes som dine nærmeste. Noen tenker tre personer, andre 30. En person som klemmer 30, utgjør langt større smitterisiko enn en person som klemmer tre.

Dessuten ble det ganske stusslig for dem som bor alene.

– Vi prøver rett og slett å tydeliggjøre hva vi mener med «noen få», sier Arnesen.

FHI mener at de man er i fysisk kontakt med, bør være de samme over tid. Du kan altså ikke klemme tre en uke og tre andre den neste.

Såkalte nærkontakter kommer i tillegg til klemmevennene. Oslo-anbefalingen om at man ikke bør ha mer enn ti sosiale kontakter utenom familien pr. uke gjelder fremdeles. Det samme gjelder ved at man ikke bør ha flere enn fem gjester.

Kom med flere nye råd

De øvrige nye anbefalingene er som følger:

Alle nærkontakter bør teste seg. Det vil ikke forkorte karantenetiden, men fremskynde smittesporingen rundt dem som er smittet.

Voksne i karantene bør holde avstand til andre voksne i husstanden for å hindre smittespredning. Det er bestemte krav til egnet karantenested.

Personer som allerede er i karantene når de får typiske symptomer på covid-19 (luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet eller tap av smak- eller luktesans), regnes som «sannsynlige covid-19-tilfeller» inntil prøvesvar foreligger. Deres husstandsmedlemmer må i karantene i påvente av prøvesvar.

Tid før avisolering er oppdatert. Hovedregelen er at man kan avisoleres når det er gått 10 døgn etter symptomdebut, såfremt man har vært feberfri det siste døgnet.

Overlege ved FHI, Trude Arnesen. Foto: Folkehelseinstituttet

Varsler nye innstramminger

Endringene kommer samtidig som FHIs ukesrapport viser en økning i andelen som tester positivt for koronavirus. I forrige uke ble 122.889 personer testet for koronavirus. Andelen positive tester var 2,5 prosent, en økning fra 1,7 prosent i uken før.

«Basert på økende smitte kan det forventes ytterligere innstramminger de kommende dagene», skriver FHI videre.