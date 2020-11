To ansatte på Kiel-fergen følte seg syke. Ni ansatte er testet og 16 passasjerer er pålagt å være på lugarene sine.

25 personer om bord på Kiel-fergen er satt i karantene i lugarene sine. Det startet med at to ansatte følte seg syke.

Color Lines skip seiler cruisepassasjerer mellom Oslo og Kiel. Men det ble lite show og shopping på 16 av dem, som måtte være i karantene i lugarene. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

12. nov. 2020 21:14 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag kveld fikk to ansatte i restauranten om bord på Kiel-fergen MS «Color Magic» symptomer på luftveisinfeksjon. Skipet var på vei fra Oslo til Kiel.

Det skulle få konsekvenser for 16 uheldige passasjerer som var på cruise for å kose seg.

– De to meldte fra om at de følte seg uvel. Vi tok umiddelbart affære, sier Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line.

– De to ansatte ble satt på lugaren sin i karantene. Det ble også syv andre ansatte som hadde vært i nærkontakt med dem.

Også 16 passasjerer ble definert som nærkontakter.

– I samråd med Folkehelseinstituttet (FHI) ble alle satt på lugar til vi fikk klarhet i situasjonen, sier Mathisen.

– Vi tok umiddelbart affære da de ansatte meldte om at de følte seg uvel, sier Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line. Foto: Color Line

Fikk hjelp i Kiel

Passasjerer på «Color Magic» er om bord under hele reisen uten å gå i land i Kiel nå under pandemien. Men tyske helsemyndigheter ble kontaktet og brakte hurtigtestene om bord.

– De ni ansatte har testet negativt i den første testen. De venter natt til fredag på resultatet av test nr 2 før de kan slippe ut av lugarene, sier Mathisen.

– FHI regner ikke med at det er noen overhengende risiko for smitte.

De 16 passasjerene er ikke testet, men i samråd med FHI blir de værende på lugarene sine til skipet klapper til kai fredag morgen. Hvordan de skal følges opp er ennå ikke klart.

Ifølge Mathisen anbefaler FHI at de ansatte tar en ordentlig test når de går i land i Oslo fredag klokken 10.

– Hvordan tok passasjerene det å ble stengt inne på lugarene mens de var på cruise?

– De tok det helt fint. De får tilbud om nye reiser eller refusjon av billettene, og blir stelt godt med på lugarene sine med servering og det hele, sier Mathisen.

– Hvis hurtigtestene viser seg å gi en god indikasjon på smitte, er det en enorm fordel for oss å bruke dem om bord.