Kommuneoverlegen: – Ingen unormalt rask smitte i Nordre Follo nå

Den gode nyheten fra Nordre Follo er at de ikke har sett noen eksplosiv økning i koronasmitten etter at den britiske virusmutasjonen ble påvist. Den dårlige er at virusvarianten har spredt seg til seks andre kommuner.

Kerstin Anine Johnsen Myhrvold er kommuneoverlege i Nordre Follo kommune. Hun sier de ikke har sett noen eksplosiv økning i smitten i kommunen. Foto: Fredrik Hagen

Nå nettopp

Det har gått en uke siden Norges oppmerksomhet rettet seg mot Nordre Follo sør for Oslo. For første gang dukket den engelske virusvarianten opp uten kjent smittekilde.

Dette er en virusmutasjon som antas å være langt mer smittsom enn varianter som har spredt seg i Norge så lang.t