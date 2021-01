Kraftige tiltak mot importsmitte: – I praksis blir grensen stengt for alle som ikke bor i Norge

Smittetallene i Norge går kraftig ned. Likevel innfører regjeringen nå de strengeste innreisetiltakene siden 12. mars i fjor.

Erna Solberg presenterte onsdag kveld nok en gang strenge tiltak mot importsmitten. Foto: Håkon Mosvold Larsen

27. jan. 2021 18:56 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag kveld innførte regjeringen nok en gang de strengeste reglene på et område siden landet ble stengt ned 12. mars i fjor. Denne gangen gjelder det innreise.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke bor i Norge, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse.

Dette innebærer at følgende grupper ikke lenger få reise inn i Norge:

Utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere, se faktaboks).

Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.

Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.

Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller forskere som er unntatt krav om oppholdstillatelse.

Unntak for samfunnkritiske roller

Ytterligere personell fra Forsvaret, Heimevernet og Sivilforsvaret kan bli kalt inn for å vokte grensene ved behov, opplyser statsminister Erna Solberg.

Blant de få unntakene er personer i samfunnskritiske roller, samfunnskritisk varelevering, helsepersonell som bor i Sverige og Finland og personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn.

– Dette sikrer at kritiske varer og tjenester kommer inn til Norge, men det betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme de neste ukene, sier Solberg.

Fakta Det gjøres fremdeles unntak for følgende grupper: Utlendinger som er bosatt i Norge.

Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn.

Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn.

Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn.

Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon.

Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen).

Sjømenn og personell innen luftfart.

Utlendinger som gjennomfører gods- og persontransport.

Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner.

Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten. Vis mer

Tiltakene kommer etter at regjeringen over lang tid er blitt kritisert av opposisjonen for å gjøre for lite for å stoppe smitte fra utlandet.

– Vi ser en alvorlig situasjon i Europa. Da mener vi det er nødvendig med kraftige restriksjoner for å hindre at smitte kommer inn, sa Solberg.

Denne beskjeden møter folk som forsøker å krysse inn til Norge på FV 102 ved Berby. Foto: Hans O. Torgersen

De kraftige restriksjonene kommer til tross for at smittetallene i Norge går i positiv retning.

Det er frykten for ulike og mer smittsomme mutasjoner av viruset som ligger bak. I utgangspunktet gjelder de nye reglene i to uker.

– Vi må være forberedt på strengere innreiserestriksjoner lenger enn 14 dager. Vi er klar over at det vil ramme mange. Arbeid kan stoppe opp, venner og familie kan ikke besøke hverandre og bedrifter kan få problemer med å oppfylle kontrakter, sa Solberg.

Vet ikke hvor store kostnadene blir

Mange norske virksomheter er avhengig av arbeidskraft fra andre land. Solberg sier at regjeringen ikke vet hvor mye innstrammingene vil koste næringslivet, men opplyser at regjeringen hadde samtaler med de ulike bransjene onsdag.

Hun mener likevel at tiltakene er forholdsmessige. Regjeringen hadde fått råd fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å stramme inn.

– Smittesituasjonen i Norge er vesentlig annerledes enn i andre land. Vi har lavere smitte og bedre overvåking av den nye mutasjonen, sa Solberg.

R-tallet, som indikerer hvor mange personer som smittes av hver koronasmittede, er ifølge statsministeren nå på 0,6. Solberg advarte likevel om utviklingen i andre land som hadde lav smitte. På kort tid har de mistet kontrollen og smittetallene har skutt i været.

Hun sa også at det nå ikke er greit for nordmenn å dra på ferie til utlandet.

Det vil heller ikke bli gjort unntak for kultur og idrett. Dette er dårlig nytt for arrangørene av ulike verdenscuprenn i skiidretter i februar og mars.

Ap og Frp: På tide

Ap-leder Jonas Gahr Støre er fornøyd med de nye tiltakene fra regjeringen.

– Dette var dessverre nødvendig. Vi har ønsket strengere kontroll ved inn- og utreise. De siste dagene har vi fått vite at vi ikke har hatt den kontrollen, da må et så drastisk tiltak som dette til, sier han til NRK.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det var på tide med strengere tiltak mot innreisesmitte. Foto: Paul Kleiven

Støre legger til at smittetallene går ned fordi nordmenn tar sitt ansvar på alvor.

– Da er det uholdbart å se at smittede fra utlandet tar med smitten inn. Dette kunne vært unngått hvis man hadde innført dette tidligere, sier han.

Sylvi Listhaug og Frp mener regjeringen har vært på etterskudd for å få kontroll på importsmitten og at det var på høy tid at innreisereglene ble strammet inn.

– Fremskrittspartiet har over lang tid etterlyst tiltak for å få reell kontroll på grensene. Regjeringen har likevel vært lite lydhøre, og med det vært konstant på etterskudd. Det har rett og slett ikke vært godt nok, sier partiets nestleder Sylvi Listhaug.