Flere nye kommuner mistenker smittespredning fra britisk virusmutasjon

Både Øvre Eiker, Modum og Frogn har mistanke om at innbyggere er smittet av den britiske virusvarianten.

Frogn kommune knytter et smittetilfelle i kommunen til utbruddet i Nordre Follo. Her fra Drøbak. Foto: Astrid Løken

NTB

10 minutter siden

Folkehelseinstituttet (FHI) har meldt til Øvre Eiker kommune om tre tidligere smittetilfeller som trolig er smittet av den britiske varianten. I en pressemelding opplyser kommunen at den ene av disse sannsynligvis er smittet av en nærkontakt som bor i Nordre Follo, som er rammet av et utbrudd av det britiske koronaviruset.

Alle tre har vært i karantene siden de testet seg og går nå over i isolasjon. Ingen av dem eller deres nærkontakter har tilknytning til barnehager, skoler eller helseinstitusjoner i Øvre Eiker, ifølge Bygdeposten.

Modum kommune: Alle som har vært i kontakt med noen i Nordre Follo bør teste seg

I Modum kommune har smittesporing vist at en koronasmittet innbygger er nærkontakt med en person som har fått påvist den britiske mutanten. Kommunen regner derfor med at vedkommende også er smittet av mutanten. Nærkontakten holder til i en annen kommune, uten at det sies hvilken.

Modum ber alle som har vært i kontakt med noen fra Nordre Follo den siste uken, om å teste seg, enten de har symptomer eller ikke.

Også Frogn kommune mistenker at et smittetilfelle i kommunen som kan knyttes direkte til Langhus bo- og servicesenter, er av den muterte varianten.

Det opplyser kommunen i en pressemelding tirsdag kveld.

– Informasjon fra smittesporingen gjør at vi har stor grunn til å anta at dette er den muterte virusvarianten som er påvist i Nordre Follo, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Vil at busspassasjerer tester seg

Hun sier at de har kommet langt i arbeidet med å følge opp alle direkte nærkontakter, men at det er ønskelig å utvide testingen for om mulig fange opp alle som har vært tilstrekkelig nær den smittede.

Kommuneoverlegen ber om at de som har tatt 500-bussen mellom Drøbak og Oslo torsdag forrige uke med avgang klokken 7.05 og 7.15, eller motsatt vei med avgang 16.15 og 16.30, tester seg.

Det samme gjelder om man har oppholdt seg følgende steder i Drøbak:

Håndverksbakeri Buggebakken (fredag mellom klokken 11.45-12), Kiwi Ullerud (lørdag klokken 12.10-12.40 og mandag 13.50-14.10), Matkroken (lørdag klokken 12.50-13) eller Grønthuset (søndag klokken 13.10-13.20)

Hvistendahl understreker at kommunen ønsker raskest mulig å få kontroll på eventuell spredning av viruset.