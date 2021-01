Høie avviser Oslos krav om flere vaksiner

– Hvem som skal få vaksine og i hvilken rekkefølge, er et faglig spørsmål. Terskelen for å overprøve den politisk bør være veldig høy, sier helseminister Bent Høie.

– Vi har ingen prestisje knyttet til lik fordeling av vaksinen, sier helseminister Bent Høie. Foto: Lise Åserud

10 minutter siden

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) krever at regjeringen prioriterer vaksinering i de områdene som er hardest rammet av koronaviruset.

– At dette utbruddet også påvirker prioriteringen av vaksiner, bør nå være en selvfølge, sa Raymond Johansen under pressekonferansen lørdag.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er ikke enig i at utbruddet i Nordre Follo og smittesituasjonen i Oslo er nok til å endre strategien.

– Vaksinespørsmål er komplekse, og veldig faglige. Det dreier seg om kunnskap om effekt av vaksine, smittesituasjonen og vurderingen av den.

– Jeg er helt enig i at alt til slutt er politiske beslutninger. Men hvem som skal få vaksine og i hvilken rekkefølge, er et veldig faglig spørsmål. Terskelen for å overprøve den politisk bør være veldig høy, sier Høie.

Kan bli endret

Frem til i dag har Folkehelseinstituttet anbefalt en vaksinestrategi med lik geografisk fordeling over hele landet.

FHIs hjemmesider skriver at vaksinen «fordeles i hovedsak i henhold til hvor mange det er i de aktuelle risikogruppene i de enkelte kommunene..»

«Rekkefølgen kan bli justert etter smittesituasjonen og etter vedtak i regjeringen. På grunn av begrenset tilgang, er det en prioritering av vaksinen i starten.

Det er regjeringen som fastsetter denne prioriteringen etter råd fra Folkehelseinstituttet. Vi anbefaler at eldre, risikogrupper og helsepersonell prioriteres. «, skriver FHI.

Direktør Camilla Stoltenberg bekreftet i Dagsrevyen lørdag at FHI fortsatt anbefaler denne strategien. Men det foretas løpende en vurdering av situasjonen og anbefalte tiltak.

– Vi har ingen politiske prestisje knyttet til en idé om at disse vaksinene skal distribueres likt i hele landet. Vi har basert oss på de faglige rådene til denne dag.

– Hvis FHI justerer sin anbefaling, går det veldig kort tid før regjeringen kan gi sin tilslutning. I romjulen tok det bare noen timer.

– Så FHI bestemmer vaksinestrategien?

– Vi bestemmer. Men regjeringen legger veldig stor vekt på på det faglige rådet, sier han.

Høie tar Sveriges beslutning om å stenge grensen mot Norge med stor ro og forståelse:

– Det har vi hatt mot Sverige veldig lenge. Jeg har stor forståelse for at de innfører samme regler mot Norge som de har mot Danmark, sier han.