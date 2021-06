Hva sier de nye innreisereglene om fullvaksinerte, beskyttede og barn under 18 år?

Gladnyhet på pressekonferansen onsdag: Fullvaksinerte slipper innreisekarantene. Men det gjelder ikke éndose-beskyttede.

Fremdeles må man teste seg på grensen. Men fullvaksinerte slipper nå karantene – hvis de har sikker dokumentasjon. Foto: NTB

Helseminister Bent Høie slapp en overraskende nyhet på pressekonferansen onsdag:

Fullvaksinerte og de som har hatt korona siste seks måneder, slipper innreisekarantene. De nye reglene trer i kraft fredag klokken 15.

Det kreves sikker og verifiserbar dokumentasjon på vaksinering eller gjennomgått sykdom.

I tillegg er det en forutsetning at man testes på grensen.

Regjeringen påpeker at vaksinedekningen er økende i befolkningen. De fleste personer i risikogruppene har fått tilbud om første vaksinedose. Det er grunnen til at endringen gjøres nå.

I forrige uke trådte det også i kraft endringer om innreisekarantene. De innebærer at flere slipper å gjennomføre innreisekarantenen på karantenehotell. Den endringen gjaldt alle beskyttede, samt barn under 12 år.

UD fraråder unødvendige reiser

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 1. juli.

Det er for tidlig å si noe om når vi kan reise på ferie utenlands igjen.

Det er gjort unntak fra det globale reiserådet for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning.

Det gjelder blant annet Island,Grønland og Malta, samt noen regioner i Finland.

Fakta Beskyttet eller ubeskyttet? Du er definert som "beskyttet" dersom du: er fullvaksinert. (Se definisjon under.)

har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.

har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene. Du er fullvaksinert når du har: fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.

gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.

Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Endringer for ungdom

Fredag gjøres det også endringer for ungdommer mellom 12 og 18 år. De kan få kort innreisekarantene (tre dager) ved å dokumentere negativt testresultat i karantenetiden.

Regjeringen innførte i forrige uke en lettelse i innreisekarantene for barn under 12 år. Nå utvides dette unntaket til å gjelde de eldre barna.

Koronasertifikatet skal også være klart fredag 11. juni. Det vil være to ulike visninger for koronasertifikatet: En enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området.

Fortsatt karantene for dem med én vaksinedose

Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, må fortsatt i innreisekarantene.

Også disse må kunne dokumentere vaksinasjon med en sikker og verifiserbar løsning med QR-kode.

Risikoen for smitte er høyere for de «beskyttede» med bare én dose. Det er årsaken til at de ikke slipper karantene.

Spesielt ser det ut til at én vaksinedose beskytter dårligere mot nye virusvarianter. Det gjelder for eksempel deltavarianten.

EUs koronapass klart i slutten av juni

Folk med koronasertifikat som ikke kan verifiseres på den norske grensen, blir ikke omfattet av de nye lettelsene.

Disse personene vil først slippe innreisekarantene når Norge er påkoblet EUs løsning.

Koronasertifikatet som kommer fredag 11. juni, kan foreløpig ikke brukes til å reise utenlands. Denne versjonen er bare til bruk i Norge. EU krever nemlig mer informasjon for kryssing av grenser.

Onsdag ble det klart at EU-parlamentet gir grønt lys til digitalt koronapass i EU.

Et sertifikat som er i tråd med EUs løsning vil være klart i slutten av juni.

Frem til det utvidede sertifikatet er klart, vil beskyttede personer som bor i Norge og kommer hjem fra utlandet, kunne bruke den nasjonale løsningen på grensen. Da viser man et utvidet bilde som bekrefter vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.