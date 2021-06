Politiet mente forretningsmann utnyttet latvisk kvinne. Nå er han dømt.

Det kommer frem i en fersk dom fra Hordaland tingrett.

Nautnes Fiskevær er et populært turistmål i Øygarden. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

(Bergens Tidende): I månedsskiftet mai-juni måtte forretningsmannen Ove Forstrønen møte i Hordaland tingrett.

Politiet mente forretningsmannen skulle ha utnyttet en latvisk kvinne på feriestedet Nautnes fiskevær i fjor. Ifølge politiet skal han blant annet ha latt henne arbeide i et halvt år uten lønn, kontrakt eller timelister.

Aktor Jørgen Henriksen mente Forstrønen burde dømmes til fengsel i 90 dager. Foto: Amanda Iversen Orlich (arkiv)

Dømt til fengsel

Forholdet er grovt fordi hun «ble vesentlig utnyttet og havnet i en sårbar sosial situasjon», sto det i tiltalen.

Da Arbeidstilsynet fant henne i slutten av juni i fjor, hadde hun røde skjolder og hvite blemmer på armene. Selv fortalte hun at hun ble behandlet som en hund.

Men da saken startet, nektet Forstrønen for at kvinnen hadde vært ansatt hos ham, og beskrev saken som «en felle».

Det er ikke Hordaland tingrett enig i og har nå dømt forretningsmannen til 60 dagers fengsel. Han er også dømt til å betale 300.000 kroner i erstatning til den fornærmede kvinnen.

Dommen er avsagt med dissens vedrørende skyldspørsmålet. Tingrettsdommer og en meddommer mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at vilkår for straff er oppfylt, og at mannen skal domfelles. Mens en meddommer mente mannen skulle frifinnes.

Flertallet mener forretningsmannen i perioden fra januar og frem til slutten av juni i fjor lot kvinnen utføre arbeid uten å betale allmenngjort tarifflønn, og at kvinnen var arbeidstaker i Nautnes Fiskevær.

Blant politiets beviser var en skriftlig samtale mellom Forstrønen og kvinnen på Facebook Messenger. I samtalen ga blant annet Forstrønen arbeidsoppgaver.

– Jeg har aldri sett at det ligger noen dommer hvor noen har jobbet så lenge for noen og fått utbetalt null. Ikke arbeidskontrakt, ikke sett det noe sted. Helt ukjent, sa aktor Jørgen Henriksens i sin prosedyre og mente mannen burde dømmes til 90 dagers fengsel.

Kvinnen, som ønsker å være anonym, fortalte sin historie til Aftenposten/BT i begynnelsen av mai. Foto: Paal Audestad/Aftenposten (arkiv)

– Dommen vil bli anket

Kvinnens bistandsadvokat, Benedikte Svensson, la ned påstand om at Forstrønen måtte betale erstatning for tapt lønn og feriepenger på rundt 420.000 kroner.

I tillegg mente bistandsadvokaten at han burde betale oppreisningserstatning på inntil 30.000 kroner. Men dette ble mannen frikjent for, ifølge dommen.

Forsvareren til mannen, advokat Einar Drægebø, ba i sin prosedyre om at Forstrønen ble frifunnet.

– Det er en dissens der, og han mener dommen er uriktig. Det er ikke grunnlag for oppreisning og han mener flertallet har foretatt en uriktig bevisvurdering. Dommen vil bli anket, sier mannens forsvarer Einar Drægebø.