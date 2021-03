EU-kommisjonen innfører eksportkontroll for vaksiner til Norge: – Ingen endring for oss

EU strammer inn eksportreglene for vaksiner og vil sikre flere doser til eget bruk. Det vil ikke påvirke leveransene til Norge, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Ole Berg-Rusten

24. mars 2021

EU-kommisjonen har fjernet Norge fra listen over land som er unntatt for EUs eksportkontroll for vaksiner.

Norge og 16 andre land inkluderes nå i eksportkontrollen EU har innført for vaksiner mot covid-19. Ifølge EU-kommisjonen gjøres dette for å få et mer fullstendig bilde av handelen med vaksiner.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har fått en bekreftelse fra EU-kommisjonen om at eksporten av vaksiner til Norge vil fortsette som før.

– Jeg har i dag fått bekreftet fra kommisjonspresident von der Leyen at vaksiner vil gå på vanlig måte fra EU til Norge via Sverige. Det er altså ingen endring for Norge, sier Eriksen Søreide i en skriftlig kommentar til Aftenposten.

Aftenposten har onsdag ettermiddag vært i kontakt med Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet (FHI). Statens legemiddelverk viser til at dette omhandler leveranser av vaksiner, og at det derfor er FHI som må svare på om det vil få konsekvenser at Norge fjernes fra listen over land som er unntatt fra reglene for eksportkontroll for vaksiner.

FHI viser til at de tidligere har uttalt at det ikke vil få noen konsekvenser.

Vaksineprodusententen Pfizers produksjonsanlegg i Puurs i Belgia. Foto: Valentin Bianchi / AP

Strammer inn vaksineeksporten

Onsdag la EU-kommisjonen frem et forslag om innstramming av eksportreglene for vaksiner. Kommisjonen vil begrense eksport av vaksiner produsert i EU og dermed sikre flere doser til eget bruk.

Forslaget innebærer blant annet to nye kategorier for levering på verdensbasis:

Hvor langt mottagerlandene er kommet i vaksineringen, tillegg til smittesituasjonen i landet.

Om landene eksporterer på en gjensidig måte.

De nye reglene kan innebære at EU stopper leveransen av vaksiner i seks uker til land som Storbritannia og USA. Begge landene har vaksinert en større andel av sine innbyggere enn EU.

Bakteppet for innstrammingen er det EU oppfatter som en urettferdig fordeling av vaksinedoser mellom EU og Storbritannia. Mens EU selv har tillatt eksport av ti millioner doser til Storbritannia, har EU ikke mottatt noe i retur.