Bruker over én million på russebuss. Nå kan den bli stående ubrukt.

42 russebusser risikerer å bli stående i ro gjennom russefeiringen.

22. apr. 2021 09:41 Sist oppdatert nå nettopp

I tre år har Johanna Wilmers (18) og Celine Gruer Øveråsen (18) planlagt og jobbet med russebussen. Dette kan bli siste gang de besøker den.

– Det ser litt mørkt ut, sier Celine Gruer Øveråsen (18). Russefeiringen for jentene fra Oslo vest og Sandvika henger i en tynn tråd.

For første gang siden i høst er venninnene innom russebussen Rock n’ Rull, som står parkert på hemmelig adresse i Jevnaker kommune.

– Dette året skulle bli det beste året i livet mitt, men så har vi bare sittet hjemme, sier Gruer Øveråsen.

– Samtidig har vi en alvorlig pandemi, så det er jo ikke noens feil, sier Johanna Wilmers.

Leiebuss

For to år siden bestemte jentegjengen seg for å leie russebuss. Da var det ingen tegn til pandemi, og en leieavtale virket som en god idé.

– Vi er 25 jenter som ikke er så gode til å snekre, så da var det lettere å leie, forteller 18-åringene.

Foto: Synne Søhoel Drageset Den 15 meter lange bussen leies av Bussfix, et selskap som leverer bussene slik russen ønsker. Dermed får russejentene en helt ferdig buss utstyrt med lyd- og lysanlegg. Budsjettet deres er på én million kroner. Det inkluderer den største lydpakken, utelys, laser og røykmaskin på natten.

Rullere på rulling

På grunn av smittesituasjonen i Oslo er årets russefeiring utsatt til 17. mai. Håpet er at man da kan være flere samlet, og at bussene kan rulle.

Er Oslo på gjenåpningstrinn 1, kan maks ti personer samles i private arrangementer.

Er Oslo på trinn 2, kan maks 20 personer samles.

Det hjelper ikke jentene på Rock n’Rull.

De er nemlig 25.

– Da får vi rullere på rulling sånn at fem må være hjemme av gangen. Vi får ikke gjort annet, sier Celine Gruer Øveråsen

– Sånn som det ser ut nå, kan det hende vi ikke får rulle i det hele tatt, sier Johanna Wilmers.

42 russebusser

De er ikke alene.

42 busser i Oslo, Bærum og Asker risikerer å bli stående ubrukt i mai. Det forteller pressesjef i russens hovedstyre, Francis Kelleher.

– Dette går ut over mange avgangselever. Vi håper Oslo vil være på gjenåpningstrinn 3, som gjør at det blir mulig å rulle med bussen, sier pressesjefen.

I så fall kan 50 personer samles i private arrangementer. Men hvordan smittesituasjonen ser ut i mai, er fortsatt usikkert.

– Oslo er i en svært uforutsigbar situasjon. Det er vanskelig å si noe konkret om gjenåpning av samfunnet, inkludert russefeiring, sier smittevernoverlege Frode Hagen.

Én million kroner

Bussfix opplyser at de leier ut 15 komplette busser til russen i år. I tillegg leverer de lys- og lydpakker og graffiti til enda flere.

– Vi kan ikke si nøyaktig hva bussen koster å leie, men det er nesten like dyrt som å kjøpe, forteller Celine Gruer Øveråsen.

Budsjettet på én million skal også dekke bensinutgifter, uforutsette hendelser og leie av sjåfør.

Nå blir det enda dyrere.

18-åringene håper å kunne rulle før sommeren. Foto: Synne Søhoel Drageset

For russefeiringen er flyttet, men leiekontrakten er bindende.

– Vi får beholde bussen, men vi må betale ekstra leie når vi har den lenger. Det er sykt kjipt, sier Gruer Øveråsen.

Å forskyve russetiden med en måned koster jentene 40.000 kroner ekstra i bussleie. Dette må fordeles på de 25 bussmedlemmene.

Johanna Wilmers jobber på Mester Grønn og har heldigvis sparepenger hun kan bruke.

– Det gjør vondt i hjertet å tenke på at vi har brukt så mye penger og tid på dette, og så blir det kanskje ikke noe av.

Etter skoleåret spres vennegjengen. Johanna Wilmers skal studere i Trondheim, og Celine Gruer Øveråsen skal i militæret.

– Målet vårt nå er at det blir mulig å rulle med jentene. Det er det eneste vi tør å håpe på.